Pourquoi ils sont nommés

Neymar (PSG) : Le retour de celui que les supporters parisiens surnommaient "Le Roi" ? Contre Clermont (0-5), Neymar a confirmé sa forme flamboyante du moment avec un but et trois passes décisives. Et croyez-le ou non, mais il a encore une fois défendu.

Ad

Lionel Messi (PSG) : Après une première saison d’adaptation, va-t-on enfin voir le "vrai" Messi ? Au vu de son match XXL réalisé contre Clermont (0-5), la réponse semble être positive. Auteur d’un doublé, l’Argentin a achevé son récital sur une merveille de ciseau retourné, et son nom a été scandé par Gabriel-Montpied.

Trophée des Champions En attendant Mbappé, Messi et Neymar sont déjà affûtés 31/07/2022 À 22:14

Sofiane Diop (Monaco) : La revanche du milieu offensif monégasque ! Mis de côté par Philippe Clement en fin de saison dernière, Diop a pu compter sur la confiance de son entraîneur face à Strasbourg (2-1). Une confiance rendue en marquant le but de la victoire. Sans rancune, en témoigne l’accolade entre les deux hommes.

Thijs Dallinga (TFC) : Toulouse a réussi son retour en Ligue 1 en partageant les points avec Nice (1-1), et c’est en partie grâce à son nouvel attaquant. Après un poteau, le Néerlandais a réglé la mire sur un service en or de Van den Boomen, et il aurait pu signer un doublé par la suite sans un superbe sauvetage de Jean-Clair Todibo.

Alexandre Lacazette (OL) : Comme s’il n’était jamais parti… L’attaquant formé à l’OL a célébré son retour comme il se doit : une passe décisive pour Tete, et un penalty transformé pour offrir les trois points aux Gones, qui démarrent bien leur championnat.

Alexandre Lacazette (Lyon) a marqué face à l'AC Ajaccio, vendredi 5 août 2022. / Ligue 1 Crédit: Getty Images

Téji Savanier (Montpellier) : Nouvelle saison mais le théorème reste d’actualité : dimanche ensoleillé + pelouse de la Mosson = masterclass de Téji Savanier. Le milieu montpelliérain a encore illuminé une rencontre, cette fois face à Troyes. Le capitaine de 30 ans a offert la victoire à son équipe grâce à un doublé et une frappe absolument géniale à la 81e minute.

Yvon Mvogo (Lorient) : Pour son premier match en Ligue 1, le portier suisse, auteur de six arrêts, a brillé et s’est montré décisif dans la victoire des Merlus lors du derby breton face à Rennes (0-1).

Jonathan David (Lille) : Le LOSC n’a pas fait dans le détail face au promu auxerrois (4-1) et David a montré les crocs. Avec deux buts et une passe décisive, le Canadien a montré qu’il était bien déterminé à passer à la vitesse supérieure.

Nuno Tavares (OM) : Une première tonitruante en Ligue 1 pour le latéral portugais. Hyperactif sur son côté gauche, Tavares a conquis le Vélodrome et la fait bondir sur son très beau but en fin de première mi-temps.

Florian Sotoca (Lens) : Le grand homme de ce Lens-Brest (3-2), c’est lui. Auteur d’un triplé, le premier de sa carrière, Sotoca a guidé les siens vers la victoire. Son après-midi aurait pu devenir légendaire, mais son pénalty a été arrêté par Marco Bizot.

QUI EST LE MEILLEUR JOUEUR DE LA 1ÈRE JOURNÉE DE LIGUE 1 Neymar (PSG) Lionel Messi (PSG) Alexandre Lacazette (OL) Sofiane Diop (Monaco) Thijs Dallinga (TFC) Florian Sotoca (Lens) Téji Savanier (Montpellier) Yves Myogo (Lorient) Nuno Tavares (OM) Jonathan David (LOSC)

Trophée des Champions "Réglages", expression offensive sans Mbappé… Ce qu'il faut attendre du PSG contre Nantes 30/07/2022 À 23:08