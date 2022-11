La tendance est qu'il rate toute la saison", a indiqué le président marseillais dans un premier temps, ce mardi en conférence de presse. Après l'annonce de la nature de la blessure d'Amine Harit , Pablo Longoria a évoqué la durée de son indisponibilité. Et c'est une mauvaise nouvelle pour l'OM : le joueur prêté par Schalke 04 (avec obligation d'achat) ne devrait pas finir l'exercice 2022-23. "", a indiqué le président marseillais dans un premier temps, ce mardi en conférence de presse.

Ad

"Tout d'abord, mes pensées vont à Amine. Il va mieux moralement, a renchéri Pablo Longoria. C'est un coup dur pour le club, il représente beaucoup pour le vestiaire. C'est quelqu'un qu'on apprécie, pour son niveau sur le terrain et en dehors." Ainsi, le club olympien envisage de se renforcer pour remplacer l'international marocain. "Si on vend Gerson et qu'on perd Amine Harit, on prendra un nouveau joueur lors du prochain mercato. Cela deviendra la priorité pour nous de trouver un joueur offensif", a précisé le dirigeant espagnol.

Ligue 1 L'OL participera à la Dubaï Super Cup avec Liverpool, Arsenal et Milan IL Y A 6 HEURES

Pour le moment, il n'y a pas d'accord avec Flamengo, a rappelé Pablo Longoria. Le joueur est au Brésil avec l'accord du club... Un joueur dépend de l'entraîneur. La volonté de Gerson est de rentrer au Brésil, il l'a manifestée pour des circonstances qui sont personnelles. S'il n'y a pas d'accord, et on parle d'un joueur qui a de la valeur, il sera réintégré à l'équipe." Pour l'OM, la préparation du mercato hivernal a déjà commencé. Car en effet, l'OM négocie toujours avec Flamengo pour Gerson et envisage même de finir la saison avec le milieu brésilien. ", a rappelé Pablo Longoria....Pour l'OM, la préparation du mercato hivernal a déjà commencé.

Ligue 1 Le PDG de CMA CGM écarte l'idée d'un rachat de l'OM IL Y A 7 HEURES