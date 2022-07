Football

PSG - Christophe Galtier, concernant l’avenir de Neymar : "Je n’ai pas eu d’entretien individuel avec lui à ce sujet"

LIGUE 1 - Christophe Galtier a été interrogé concernant l'avenir de Neymar, ce samedi après la victoire du Paris Saint-Germain face aux Urawa Red Diamonds (3-0), au Japon. Le coach du PSG s'est montré évasif. "On l'annonce partant, on l'annonce restant (...) il ne me semble pas perturbé", assure-t-il seulement au sujet de la star brésilienne de 30 ans. Extraits de sa conférence de presse en vidéo.

00:01:06, il y a 23 minutes