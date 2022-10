Rennes aspire à jouer les places européennes et a tenu son rang lors du derby breton. Face à des Nantais bien entrés dans leur match, les joueurs de Bruno Genesio ont ensuite affiché une nette supériorité dans le jeu pour enchaîner un deuxième succès de rang et enfoncer Nantes, 19e et plus que jamais relégable (3-0).

