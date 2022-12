Dans un entretien accordé mardi à Sky Sports , Nasser Al-Khelaïfi a fait savoir que le PSG suivait de près le numéro 22 des Three Lions, titularisé contre l'Iran (6-2, et buteur à une reprise), les Etats-Unis (0-0), le Pays de Galles (3-0) et le Sénégal (3-0) lors du Mondial 2022.

Ad

Ligue 1 Longoria succède à Eyraud au Conseil d'administration de la LFP IL Y A 4 HEURES

"C'est un joueur incroyable. Il est l'un des meilleurs depuis le début de la Coupe du monde, a indiqué le président du PSG. Il est calme et a confiance en lui. Tout le monde le veut, je ne le cache pas. Mais je respecte Dortmund. Donc le club qui voudra Jude Bellingham devra discuter avec le BvB." Outre ses belles performances avec l'équipe nationale anglaise, le joueur formé à Birmingham City brille avec le Borussia Dortmund depuis le début de la saison 2022-23. Indispensable dans le jeu, il a aussi soigné ses statistiques en club : sept buts et trois passes décisives toutes compétitions confondues.

Un an après le départ d'Erling Haaland à Manchester City, le Borussia Dortmund pourrait récupérer une belle somme d'argent l'été prochain avec un possible transfert de Jude Bellingham. S'il n'a pas fixé de clause libératoire, comme l'annonce Sky Sports, le club de la Ruhr pourrait réclamer entre 100 et 150 millions d'euros. Le PSG est prévenu : la concurrence sera rude pour le joueur anglais, qui sera d'abord focalisé sur le quart de finale du Mondial face à la France samedi soir avant son avenir personnel.

Ligue 1 Lambrecht nommé directeur général de Monaco HIER À 17:03