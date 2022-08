L'OM pourrait encore se renforcer d'ici la clôture du mercato estival . Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano et de Sky Italia, le club entraîné par Igor Tudor discute avec l'Atalanta Bergame pour recruter Ruslan Malinovskyi. Le milieu offensif internatonal ukrainien de 29 ans (49 sélections), qui a disputé 41 matches toutes compétitions confondues en 2021-22 pour 10 buts et 7 passes décisives, serait lui intéressé par l'idée de découvrir un nouveau challenge.

Après des expériences au Shakhtar Donetsk puis à Genk, Ruslan Malinovskyi a été transféré à l'Atalanta Bergame pour 13,6 millions d'euros en juillet 2019. Trois ans plus tard, l'Ukrainien pourrait donc changer d'air... tout comme Cengiz Ünder qui pourrait retrouver la Serie A. En effet, le nom de l'international turc serait évoqué dans les négociations entre l'OM et l'Atalanta Bergame.

Tudor veut un nouveau défenseur

En conférence de presse, Igor Tudor a rappelé que le mercato marseillais n'était pas terminé. "Un défenseur doit arriver. Pour le reste, on verra", a déclaré le Croate. Le renfort à venir devrait être un défenseur axial. Avec l'arrivée annoncée mercredi du jeune Issa Kaboré, les postes de pistons sont désormais pourvus, à gauche comme à droite. Alors que l'OM joue avec une défense à trois, Igor Tudor a à sa disposition cinq arrières centraux : Chancel Mbemba, Samuel Gigot, Leonardo Balerdi, Isaak Touré et Duje Caleta-Car (ndlr : un joueur que l'OM aimerait vendre).

Igor Tudor a aussi estimé qu'il avait trop de joueurs offensifs. "On est très nombreux, on devra diminuer. Il y a six ou sept joueurs pour trois rôles. Il faudra faire quelque chose dans le sens des départs", a-t-il dit. (Avec AFP)

