L'OGC Nice a animé les dernières minutes du mercato estival... avec notamment plusieurs couacs. Outre l'arrivée de Bamba Dieng annulée à la suite de la visite médicale de l'attaquant marseillais , le Gym n'a pas pu prêter Lucas Da Cunha à Lorient (avec une option d'achat de 2 millions d'euros), même si toutes les parties étaient d'accord pour que le joueur de 21 ans évolue avec les Merlus, après six mois en prêt à Clermont. La raison ? Selon RMC Sport , un bug informatique a tout fait capoter.

Ad

Ainsi, les documents officiels n'ont pas été envoyés à temps et l'ailier français va donc rester au moins quatre mois de plus à l'OGC Nice, où il est sous contrat jusqu'en juin 2024. En revanche, le FC Lorient a bien enregistré les signatures d'Adil Aouchiche (ex-Saint-Etienne pour trois ans), Siriné Doucouré (ex-Châteauroux pour quatre ans) et du gardien italien Vitao Mannone (libre, et la durée de son contrat n'a pas été communiquée) dans les tous derniers instants du mercato.

Ligue 1 Annoncé de Leeds à Nice, puis recalé à la visite médicale : Dieng, la terrible journée IL Y A 14 HEURES

Ligue 1 Le PSG dégraisse : Kurzawa, Draxler, Diallo et Gueye font leurs valises IL Y A 15 HEURES