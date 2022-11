J'aime beaucoup Paris, je découvre la ville et c'est magnifique. Il y a eu un grand changement la première année. Ce n'était pas mon objectif de quitter le Barça et tout s'est passé brusquement", a-t-il déclaré dans un premier temps. Où jouera Lionel Messi la saison prochaine ? La question reste ouverte à sept mois de la fin de l'exercice 2022-23. Lié au PSG jusqu'en juin prochain, avec une année supplémentaire en option, le septuple Ballon d'Or a en tout cas déclaré son amour à la ville de Paris, dans un entretien accordé à la Conmebol mercredi soir. "a-t-il déclaré dans un premier temps.

"Mais après une longue période et des moments difficiles, je suis heureux de vivre ici. Ma famille et moi profitons de Paris. Aujourd'hui, je profite de tout, y compris du football", a-t-il renchéri. Alors que La Pulga effectue une deuxième saison excellente avec le club de la capitale, comme le prouvent ses statistiques (12 buts et 14 passes décisives toutes compétitions confondues), Le Parisien révélait à la fin du mois d'octobre que le PSG était en train de travailler sur le volet financier pour prolonger le bail de la star argentine.

prolonger sa fin de carrière à Paris ne serait pas pour déplaire" à Lionel Messi, précisait le quotidien francilien. Pour sa part, le journaliste Fabrizio Romano annonçait début octobre que l'Argentin devrait décider de son futur en 2023 et qu'il n'avait, pour l'heure, reçu aucune proposition officielle. Après le Mondial, les choses devraient sûrement s'accélérer. Et le PSG semble prêt à passer à l'action surtout après les dernières déclarations de Lionel Messi. Si son nom circule du côté de l'Inter Miami, et que le Barça rêve toujours de le rapatrier , l'idée de "" à Lionel Messi, précisait le quotidien francilien. Pour sa part, le journaliste Fabrizio Romano annonçait début octobre que l'Argentin devrait décider de son futur en 2023 et qu'il n'avait, pour l'heure, reçu aucune proposition officielle. Après le Mondial, les choses devraient sûrement s'accélérer. Et le PSG semble prêt à passer à l'action surtout après les dernières déclarations de Lionel Messi.

