Le FC Nantes est en passe de se rattraper de la meilleure des façons après avoir manqué le transfert de Youssouf M'Changama, finalement parti à Auxerre. Selon RMC Sport , le club entraîné par Antoine Kombouaré est proche de recruter Moussa Sissoko . Un an après son arrivée à Watford, le milieu de terrain international français ne souhaite pas évoluer en Championship et semble bien parti pour retrouver la Ligue 1, neuf ans après l'avoir quittée . RMC Sport précise que Nantes devrait payer 2 millions d'euros d'indemnité de transfert et que le joueur pourrait être présenté vendredi.