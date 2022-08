A moins de quarante-huit heures du gong final, le PSG frappe de nouveau sur le mercato. Comme annoncé depuis plusieurs jours, Fabian Ruiz est devenu officiellement un nouveau joueur parisien ce lundi soir. En fin de contrat avec le Napoli en 2023, le milieu de terrain espagnol a signé un bail jusqu'en 2027 avec le club champion de France.

Le Napoli confirme aussi

"Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature de Fabian Ruiz pour les cinq prochaines saisons. Le milieu de terrain international espagnol est lié au club parisien jusqu’au 30 juin 2027", confirme le communiqué du PSG, qui aurait déboursé aux alentours de 23 millions d'euros selon les sources. Le Napoli a également confirmé ce départ dans la soirée, parlant d'un transfert "définitif".

En quatre saisons avec le club italien, Fabián Ruiz a disputé 166 rencontres pour 22 buts et 15 passes décisives. Le milieu de terrain espagnol a notamment contribué au beau parcours du club transalpin en Coupe d’Italie, aidant son équipe à remporter le trophée en 2020", rappelle le club de la capitale, également proche ", rappelle le club de la capitale, également proche de recruter Carlos Soler en provenance de Valence . Leandro Paredes devrait passer sa visite médicale avec la Juventus mercredi, alors que Layvin Kurzawa et Idrissa Gueye perfectionnent eux aussi leur départ

Je suis très heureux

Interrogé par le site du PSG, Ruiz a confié sa satisfaction de rejoindre la capitale. "C'est un bonheur pour moi de commencer cette nouvelle étape de ma carrière dans ce pays, a-t-il expliqué. Et je suis fier d'arriver dans l'un des meilleurs clubs d'Europe avec les meilleurs joueurs du monde. C'est un challenge vraiment excitant (...) J’ai envie qu’on sache que je vais donner le maximum à chaque fois que je rentre sur le terrain. J’espère gagner le plus de titres possibles, car je pense que ce club mérite vraiment d'être parmi les premiers. Je veux montrer que je viens avec de l'engagement, l’envie de travailler, et avec le meilleur état d’esprit. Je pense que c'est la chose la plus importante pour un joueur. "

