Semaine noire pour Lens. Après avoir perdu lundi à Châteauroux (3-2), le RCL a sombré samedi à domicile face à Caen (1-4) et a abandonné sa deuxième place de Ligue 2 à l'AC Ajaccio. Les Sang et Or avaient pourtant ouvert le score rapidement par Corentin Jean (11e). Mais les Normands ont renversé la vapeur grâce à deux doublés de Malik Tchokounté (22e sp, 75e) et Prince Oniangué (31e sp, 72e).

Depuis le début de l'année, les Lensois sont en difficulté et ne parviennent pas à enchaîner après leur phase aller réussie. En effet, ils n'ont pris que sept points en sept rencontres (1 victoire, 4 nuls et 2 défaites). Les Artésiens reculent à la troisième place, synonyme de barrage pour la L1, à respectivement un et sept points de l'ACA et du leader, Lorient. Le Stade Malherbe s'est, lui, offert un bon bol d'air avec ce succès qui lui permet de grappiller trois places (13e, 31 points), mais surtout de prendre six longueurs d'avance sur le barragiste pour la descente en National, Niort.

Lens encore plombé par son manque de réalisme

Une fois n'est pas coutume, Lens s'est montré très efficace d'entrée en ouvrant le score sur sa première occasion. Servi dans la surface, Jean a placé son tir en angle fermé entre les jambes de Rémy Riou (1-0, 11e). Mais la réaction caennaise est intervenue dans la foulée. Après un tir juste à côté de Nicholas Gioacchini (13e), Caleb Zady Sery est fauché dans la surface et obtient un penalty, transformé par Tchokounté (1-1, 22e). Caen a ensuite rapidement pris l'avantage sur un nouveau penalty, inscrit cette fois par Oniangué (1-2, 31e).

Au retour des vestiaires, Lens s'est réveillé, mais a manqué de réalisme, à l'image des têtes non cadrées de Steven Fortes (57e) et Simon Banza (62e). Tout l'inverse de Caen, qui a alors puni le RCL par Oniangué après un ballon mal dégagé sur corner (1-3, 72e) puis Tchokounté de près (1-4, 74e). Vendredi, Lorient avait conforté sa place de leader en allant s'imposer à Rodez (0-1) et possède désormais six longueurs d'avance sur son nouveau dauphin, Ajaccio, vainqueur du Mans en Corse (2-0).