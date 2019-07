Contrat rempli pour Lens : privés d'accession en Ligue 1 lors des barrages il y a deux mois, les Sang et Or ont bien entamé leur saison en s'imposant au Mans (2-1), de retour chez les pros après six ans, samedi lors de la première journée. Seulement 5es en championnat la saison dernière, les Lensois, dont l'objectif est de terminer parmi les deux premiers cette année pour éviter les barrages, ont été délivrés en fin de match par Mounir Chouiar (84e), après avoir éprouvé des difficultés en première période.

Agressifs face aux hommes de Philippe Montanier, contre qui ils avaient joué leur dernier match dans un championnat professionnel le 24 mai 2013, les Manceaux ont en effet inscrit le premier but de la rencontre grâce à une frappe de Moussiti-Oko (33e). Les Artésiens ont repris le dessus en seconde période, avec l'égalisation (66e) de Florian Sotoca - une des nombreuses nouvelles recrues lensoises - suivie, 18 minutes plus tard, du but de la victoire signé Mounir Chouiar.

À l'issue de la rencontre, Lens prend la 4e place provisoire de Ligue 2, la première place étant conservée par les Clermontois, à la suite de leur victoire face à Châteauroux (3-0) vendredi. Lundi, le dernier match de la première journée de L2 opposera Lorient au Paris FC, respectivement 6e et 4e du dernier exercice, et tous les deux candidats à la montée.