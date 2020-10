La commission de discipline va avoir beaucoup de travail cette semaine autour de la fin de rencontre houleuse entre Valenciennes et Sochaux (0-0), match comptant pour la 7e journée de Ligue 2, qui s’est terminé par des échauffourées et une suspicion de morsure sur Jérôme Prior. Un geste qui pourrait valoir cher à son auteur présumé- attrapé par les caméras de beIN Sports - Ousseynou Thioune, le milieu du FC Sochaux.

Cinq mois et 230 euros : Robinho signe un (tout) petit contrat à Santos

Les images sont en effet accablantes pour le Sénégalais. Au terme d’une rencontre soporifique, et alors que plusieurs joueurs des deux équipes commençaient à en venir aux mains sur la pelouse, Thioune est venu invectiver l’ancien gardien de Bordeaux, désormais au VAFC, en se rapprochant très près de son visage. Au bout de quelques secondes, il a été repoussé vigoureusement par le natif de Toulon, probablement après que celui-ci est été mordu par Thioune.

Sur les images captées par beIN Sports , on voit en effet, quelques secondes après cet incident, Prior être entaillé à la joue gauche. Le joueur serait allé voir les arbitres dans leur vestiaire pour leur rapporter l’incident.

Omar Daf, le coach sochalien, a essayé de disculper son joueur après l’incident : "Depuis ma position, pendant tout le match, j’ai entendu beaucoup de provocations, des insultes. On ne peut pas non plus se faire sans cesse insulter de la sorte toute une partie. Voilà, un joueur ne pète pas les plombs sans qu’il y ait quelque chose auparavant. Ce qui s’est passé est regrettable".