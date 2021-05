Bomard et Guingamp, c'est terminé. "Non titulaire du BEPF (Brevet d'entraîneur professionnel de football), Fred Bompard était le favori naturel pour se succéder à lui-même sur le banc guingampais à la condition que sa demande de validation des acquis (VAE) couvre le club", a indiqué l'En avant Guingamp dans un communiqué. "La commission réunie en fin de semaine dernière a décidé de ne pas modifier sa position conformément aux textes en vigueur et de respecter le timing de validation d'une saison pleine", ajoute le communiqué.

"En conséquence, (...) Fred Bompard ne dirigera pas l'équipe professionnelle la saison prochaine". Le prochain entraîneur devrait être nommé dans les prochains jours, d'après la même source. Début février, Guingamp, qui était alors mal classé, s'était séparé de son entraîneur Mécha Bazdarevic, arrivé en début de saison. Il avait été remplacé par l'ancien adjoint de Rudi Garcia.

