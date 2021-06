Grenoble tient son nouvel entraîneur. L'ancien coach du FC Lugano Maurizio Jacobacci a en effet signé un contrat de deux ans avec le GF38 ce vendredi. "Je suis très content de rejoindre un club ambitieux avec notamment le projet de nouvelles structures mais aussi un club qui travaille dans la continuité avec un côté familial", a souligné le nouveau technicien dans un communiqué.

"Les échanges et la rencontre avec le Président Stéphane Rosnoblet et le Directeur Général Max Marty se sont bien passés, j'ai senti que chacun travaillait dans son secteur en donnant le maximum pour le club. Je suis donc très content d'avoir leur confiance et de commencer une nouvelle aventure avec le GF38", a-t-il ajouté. Natif de Berne (Suisse) mais de nationalité italienne, Maurizio Jacobacci a obtenu, en 2003, la licence pro UEFA. Auparavant footballeur professionnel, il avait évolué en L1 et L2 Suisse en tant qu'ailier avec 102 buts inscrits en 390 matches. "D'ici la reprise de l'entraînement mercredi, je vais regarder un maximum d'images pour connaître les joueurs", a conclu Maurizio Jacobacci.

