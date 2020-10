En signant samedi soir sa 6e victoire de la saison à Châteauroux (2-1), le Paris FC a pris le large en tête du classement de Ligue 2 avec 5 points d'avance sur Troyes. Les hommes de René Girard peuvent remercier Ibrahim Cissé. Le défenseur central ivoirien qui a provoqué un penalty, transformé par Gaëtan Laura (20e), a ensuite marqué contre son camp (31e). Même si les Castelroussins ont réduit le score par l'intermédiaire de Romain Grange (45e+2), le Paris FC reste invaincu hors de ses bases.

Dauphin au coup d'envoi, Niort s'est lourdement incliné sur la pelouse de Pau 4-1. Menés au score sur un but de Brahima Doukansy (13e), les Palois ont su renverser la situation grâce à une belle tête lobée d'Ebenezer Assifuah (38e) et un doublé de Cheikh Sabaly (45e et 81e). Romain Armand a conclu le festival offensif (90e+1). Grâce à son match nul face à Valenciennes 1-1, Troyes se glisse à la 2e place du classement (ex aequo avec Niort et Caen). Teddy Chevalier avait ouvert le score pour les Nordistes sur penalty (8e) avant que Yoann Touzghar n'égalise (16e).

Auxerre rend hommage à Bruno Martini

Face à Chambly, dernier du classement, Auxerre et Mickaël le Bihan se sont distingués (4-0). Le meilleur buteur du championnat (7 buts) a inscrit un triplé. L'attaquant bourguignon a marqué sur deux belles têtes (17e et 30e) avant de gagner son duel face à Xavier Pinoteau (46e). Rémy Dugimont avait doublé la mise (20e). La rencontre a notamment été marquée par l'hommage rendu à l'ex-gardien du club et de l'équipe de France Bruno Martini, décédé mardi dernier. Les Auxerrois ont évolué avec leur troisième maillot floqué avec le message "Au revoir Bruno".

Grâce à deux penalties, transformés par Gaëtan Courtet (54e) et Riad Nouri (89e), Ajaccio a réalisé une bonne opération sur la pelouse de Clermont (2-0) et pointe à la 18e place. Dans les autres matches de la soirée, Le Havre est allé battre Dunkerque 1-0 alors que Toulouse a dominé Rodez 3-0. Plus tôt dans l'après-midi, Caen est venu à bout de Guingamp grâce à un but de Jessy Deminguet (90'+1). Lundi, Amiens se déplacera à Sochaux.

