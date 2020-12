Troyes a retrouvé la tête de la Ligue 2 mardi grâce à son succès à Nancy 3-2 et au match nul de l'ancien leader Grenoble à Niort (0-0), à l'occasion de rencontres reportées. Les Troyens, leaders la semaine dernière puis tenus en échec à Caen (0-0) samedi et doublés par Grenoble, renouent avec le succès et repassent devant les Isérois pour un point. Le match entre Nancy et Troyes, comptant pour la 11e journée, n'avait pu se tenir en raison de la vague de Covid-19 qui avait touché les Nancéiens.