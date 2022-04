L'AC Ajaccio s'accroche à sa deuxième place. Vainqueurs du Havre (2-1) samedi, les Corses ont conservé leur bien devant l'AJ Auxerre, vainqueur un peu plus tôt de Dunkerque (1-0). La mauvaise opération est pour le Paris FC, désormais hors course pour la deuxième place après son nul contre Valenciennes (1-1).

Si l'AJA a un temps pris possession de la deuxième place, synonyme de montée directe, les Corses ont répondu dans la foulée presque sans trembler. Car c'est d'abord le Havre qui a ouvert le score grâce à une frappe lointaine exceptionnelle de Mathis Abline en début de rencontre (7e). Sans avoir même eu le temps de douter, les Ajacciens sont revenus grâce à Gaëtan Courtet une minute plus tard, avant que Barreto ne donne l'avantage aux siens au bout de 20 minutes.

Perrin sauve l'AJA

La soirée ajaccienne aurait pu être encore plus belle si Dunkerque avait résisté jusqu'au bout à Auxerre. Mais Gaëtan Perrin en a décidé autrement et offert la victoire au club de l'Yonne (1-0) à la 87e minute. Sur un une-deux avec Gaëtan Charbonnier, légèrement hors-jeu, Perrin a renversé le stade de l'Abbé Deschamps, qui a longtemps vu les siens buter sur le 19e de Ligue 2 et son gardien Jérémy Vachoux.

À Sochaux, c'est Valentin Henry qui a délivré les siens à la 89e minute face à Bastia (2-1) en marquant et en effaçant au passage une énorme bourde de Florentin Pogba qui, en voulant réaliser une passe en retrait vers son gardien, a égalisé contre son camp. Finalement sans conséquence. Pour le Paris FC (5e) en revanche, il faudra passer au minimum par les barrages. Les Parisiens ont buté à domicile sur Valenciennes (1-1) et ne peuvent plus être dauphins.

Dans la course au maintien, Quevilly reste provisoirement barragiste après sa défaite en fin de rencontre face à Pau (2-1), tandis que Grenoble a concédé le nul à Amiens (1-1) et devra patienter pour valider sa place en Ligue 2 la saison prochaine. Nancy, déjà relégué, a perdu à domicile et à huis clos face à Nîmes (3-1). Guingamp s'est imposé devant Caen (2-1), tout comme Dijon à Niort (3-1). Lundi (20h45), Toulouse peut valider son titre de champion en cas de victoire face à Rodez.

