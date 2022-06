L'ASSE repart de l'avant. Relégué en Ligue 2 dimanche dernier, le club du Forez, qui a annoncé le départ de Pascal Dupraz mercredi , aurait trouvé son prochain entraîneur. Après avoir eu quelques doutes, Laurent Batlles est en passe de devenir le prochain coach des Verts selon L'Equipe . Libre de tout contrat, l'ancien technicien de l'ESTAC devrait donc revenir là où s'était arrêté sa carrière de joueur en 2012.

Ad

Un contrat de trois ans ?

Ligue 2 L'ASSE confirme le départ de Dupraz IL Y A UN JOUR

Toujours d'après le quotidien, un accord définitif entre Batlles et l'ASSE est en passe d'être trouvé, même si certains détails (dont la durée du contrat) restent encore à régler. Une fois bouclée, cette arrivée pourrait être annoncée dans la journée de vendredi. "Le deal devrait se conclure sur la base d'un bail de trois ans", précise L'Equipe, qui indique que le départ de Julien Sablé est également programmé. En fin de contrat au 30 juin, ce dernier, reçu par ses dirigeants mercredi, ne sera donc pas l'adjoint du très probable futur entraîneur des Verts.

Du côté du club, Jean-François Soucasse, le président exécutif, a d'ores et déjà annoncé qu'aucun plan social n'était prévu malgré la descente. "Il serait particulièrement injuste que les salariés, en plus d'être peinés et qui entretiennent un lien tellement fort avec le club, soient en plus les victimes", a-t-il promis sur l'antenne de France Bleu Saint-Etienne, mercredi.

Ligue 2 Quevilly-Rouen renverse Villefranche et prend une option sur le maintien 24/05/2022 À 21:01