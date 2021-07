Plusieurs joueurs de l'effectif du SC Bastia, qui doit effectuer son retour en Ligue 2 samedi face à Nîmes en ouverture de la saison, sont cas suspects de Covid-19, a annoncé jeudi l'entraîneur Mathieu Chabert. "On a envie d'y être, ça bouillonne, mais autant la préparation s'est magnifiquement passée, autant depuis deux-trois jours, on a des interrogations : On a beaucoup de cas suspects, par rapport au Covid, donc on est très très embêtés", a déclaré l'entraîneur au cours d'une conférence de presse dont des extraits ont été diffusés par le club corse sur Twitter.

"On s'est tous testé ce jeudi matin, on a sûrement des cas positifs qui vont arriver", a-t-il poursuivi. Pour la composition du groupe qui doit affronter Nîmes samedi à 15h à domicile, "on attend les résultats des tests, mais il y a une grosse inquiétude" quant à savoir si le club pourra disposer de 18 joueurs. Selon l'entraîneur, environ la moitié de l'effectif du SC Bastia a reçu deux doses de vaccin et une grande partie de l'autre moitié a été vaccinée une fois et doit recevoir une deuxième dose début août. "Mais il y en a trois ou quatre qui ne sont pas vaccinés, et comme par hasard, ce sont les cas suspects", a déploré Mathieu Chabert.

