Rodez, c'est une affaire de famille pour les Zidane. Sa femme y est attachée, son fils y est venu se relancer : autant de raisons pour Zinédine d'attacher une importance encore plus particulière à la cité ruthénoise. Et à son club, qui entame son championnat de L2 ce samedi face à Caen (19h).

La présence de "ZZ", mi-juin, au centre d'entraînement du Rodez Aveyron Football (RAF), n'est pas passée inaperçue. Tout professionnels qu'ils soient, certains joueurs ruthénois n'ont pas pu s'empêcher de prendre des photos avec lui. "Ça fait un choc, c'est quand même Zizou!", a confié au quotidien local La Dépêche l'attaquant Killian Corredor. "On ne lui a pas proposé de jouer. Il valait peut-être mieux pour nous."

A Rodez, petite préfecture de 25.000 habitants connue pour son musée Pierre Soulages et ses copieuses assiettes d'aligot, les apparitions du divin chauve ne sont pourtant pas si rares. Sa femme Véronique (née Fernandez) est originaire de la bourgade voisine d'Onet-le-Château, où le couple a toujours aimé venir se mettre au vert en famille, sous les radars médiatiques. "Rodez, je l'ai dans mon coeur. C'est mon havre de paix", disait Zidane en mai dernier lors d'un échange en visio avec des jeunes du RAF et de son quartier marseillais de la Castellane.

"Si t'y vas, j'y vais"

Le tout frais champion du monde était venu en 1999 inaugurer l'éclairage du modeste stade Georges-Vignes d'Onet-le-Château. Fait citoyen d'honneur de la ville, il y dispose d'une maison et y a domicilié sa société immobilière ZiFern (pour Zidane et Fernandez). Mais son idylle avec le football aveyronnais n'a vraiment pris corps qu'au moment de sa formation de manager sportif au Centre de droit et d'économie du sport (CDES) de Limoges. Il y fait à l'époque la connaissance de Grégory Ursule, ancien joueur devenu dirigeant du RAF, qui évolue alors en CFA (4e division) et connaît des difficultés financières.

Zinedine Zidane Crédit: Getty Images

L'ancien milieu défensif international Olivier Dacourt, un autre étudiant de la formation limougeaude, suggère un soir à Zidane, en plaisantant, de venir en aide au club phare de son Aveyron chéri. "Si t'y vas, j'y vais!", lui répond l'icône, par défi. Et à l'automne 2012, Zidane et Dacourt, avec Sylvain N'Diaye (un ami de longue date d'Ursule) et une douzaine de chefs d'entreprises locaux, contribuent à quasiment doubler le capital du RAF, porté à 240.000 euros. "La participation de Zidane n'était pas significative, en termes de proportions, dans l'actionnariat. Elle permettait surtout de valider le projet et d'apporter un peu de lumière dessus", expliquait Ursule à L'Équipe en 2019 au moment de la montée du club en L2.

L'attraction Enzo

Peu après son investissement, Zidane avait invité ses copains de France 98 à disputer un match de gala au stade Paul-Lignon de Rodez, dans les travées duquel on pourrait régulièrement l'apercevoir tant qu'il ne retrouve pas de banc. Formé au Real, l'aîné de ses quatre garçons, Enzo, 26 ans, s'est engagé pour une saison au RAF afin de donner un nouveau souffle à sa carrière dans un endroit qu'il connaît bien. "Je viens ici depuis toujours et je n'en ai que des bons souvenirs. On aime bien venir se ressourcer dans la nature. On va désormais pouvoir en profiter toute l'année", apprécie le jeune milieu de terrain, qui a hérité du numéro 5, celui qu'arborait son père à Madrid.

Même si son maillot ruthénois sera floqué de son simple prénom, Enzo, plutôt que de son célèbre patronyme, son arrivée suscite une effervescence inhabituelle à Rodez. "On sait très bien que quand on prend une recrue telle qu'Enzo, ça attire forcément les regards, mais on se concentre sur la valeur sportive du joueur", affirme à l'AFP Grégory Ursule, toujours manager du RAF. "J'espère que si on attire encore les projecteurs, ce sera pour nos résultats." Et pas pour la présence en tribunes du plus célèbre des actionnaires et papa de joueur.

Enzo Zidane (Rodez) Crédit: Getty Images

