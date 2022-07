Et si Bordeaux y parvenait ? Relegué sportivement en Ligue 2 à la fin d'une saison 2021-22 catastrophique puis relégué administrativement en National 1, le club se bat pour sa survie et pour son maintien en L2. Ce lundi, le Comité national olympique et sportif (CNOSF) a donné un avis favorable à ce maintien. C'est un tout petit pas, mais un premier pas quand même.

L'avis du CNOSF n'est que consultatif, la décision finale revient au Comex de la FFF qui devrait se réunir dans les prochains jours pour trancher sur le sort du club. Une source proche du club s'est montré soulagée mais prudente auprès de RMC : "C'est une excellente nouvelle pour la survie du club. On est très content mais on reste prudent. Rien n'est encore fait. On se félicite néanmoins de cette décision qui montre la solidité du projet."

