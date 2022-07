Samedi, Bordeaux jouera face à Valenciennes pour le coup d'envoi de la saison de… L2. Et ça ressemble presque à un petit miracle pour le club aquitain. Les Girondins viennent d'être sauvés in-extremis d'une rétrogradation administrative en National (3e division). Après avoir reçu l'avis favorable lundi du Comité national olympique (CNOSF), la formation au scapulaire a vu le comité exécutif de la Fédération française de football aller dans le même sens. Et peut donc souffler après des semaines de doutes.

Oui, Bordeaux repartira bien en L2. Et pas plus bas. Relégué sportivement après un exercice calamiteux en L1, le club girondin avait pourtant été rétrogradé en National par le gendarme financier du foot français, la DNCG, le 14 juin, puis par la commission d'appel fédérale le 5 juillet. Mais Bordeaux et son président-propriétaire Gerard Lopez ont trouvé des leviers pour redresser la barre et rassurer les instances sur la situation du club. "Réuni ce mercredi, le comité exécutif a pris la décision d’accepter la proposition de conciliation formulée par le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF)", annonce ainsi la 3F dans son communiqué.

Alors, comment Bordeaux a-t-il réussi à inverser la situation ? Ces dernières semaines, la dette du club a fondu de 40 millions d'euros pour passer à 13.5 millions d'euros. Et avec la mise sous séquestre de 14 millions d'euros par Gerard Lopez via sa holding Jogo Bonito en garantie de ventes de joueurs lors du mercato, les bilans comptables des Girondins ont semblé moins désastreux alors que la vente de Sekou Mara à Southampton, officialisée lundi par le club anglais, pour 11 millions d'euros a aussi envoyé un signal positif pour une formation qui va aussi bénéficier du transfert de Jules Koundé (à hauteur de 20%).

Plus d'informations à suivre...

