Le transfert de la dernière chance. Alors que sa survie dans le monde professionnel ne tient qu'à un fil et quelques millions d'euros, Bordeaux s'est rendu ce jeudi au CNOSF pour sauver sa peau en Ligue 2. Les Girondins multiplient les recours en série contre deux décisions successives de la DNCG, gendarme financier du football français, qui a sanctionné le club d'une rétrogradation en National en première instance, puis a confirmé en appel cette décision, synonyme, à terme, de dépôt de bilan. Mais tout pourrait changer et, comme un symbole, c'est un petit jeune formé au Haillan qui pourrait sauver les Girondins.

En effet, ce mardi, Southampton et Bordeaux se sont mis d'accord pour le transfert de Sekou Mara contre une indemnité de 11 millions d'euros plus deux de bonus. "Cela démontre la solidité financière du club grâce à un actif joueurs reconstitué : grâce à cette seule opération, le club a déjà atteint la quasi-totalité de son objectif de ventes (14 millions d'euros) à l'intersaison", s'est félicité le club sur Twitter.

Un dernier recours si toutefois…

C'est, en effet, une pièce de plus dans le dossier bordelais, car atteindre cet objectif de cession de joueurs était une des demandes de la DNCG pour valider le budget girondin. Après avoir ouvert une ligne de crédit obligatoire de 14 millions d'euros qui n'avait pas satisfait la commission d'appel fédérale, le président-propriétaire Gérard Lopez avait mis sous séquestre cette même somme pour couvrir les ventes de joueurs du mercato estival.

Les conciliateurs du CNOSF doivent rendre leur avis au plus tôt vendredi soir et plus probablement lundi. Auquel cas le dossier serait renvoyé en début de semaine prochaine devant le Comité exécutif de la FFF à qui il appartiendrait de trancher en urgence avant la reprise de la Ligue 2, samedi 30 juillet. Si l'avis rendu n'était pas positif, Bordeaux aurait un dernier recours : déposer un référé devant le Tribunal administratif. Mais le club aux six titres de champion de France espère que la cession de Mara lui permettra de donner une issue heureuse à un destin qui ne tient plus que sur ce possible transfert.

