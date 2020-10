Football

Ligue des champions - 5 choses à savoir après le tirage au sort

Tandis que le PSG affrontera Manchester United, le RB Leipzig et l'Istanbul Başakşehir en phase de groupes de la Ligue des champions, l'OM jouera face au FC Porto, Man City et l'Olympiakos. De son côté, pour sa première participation à la C1, Rennes sera opposé au FC Séville, Chelsea et Krasnodar. Présentation en statistiques de 5 de ces confrontations.

