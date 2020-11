Il a fallu attendre les dernières minutes, et un doublé de Mohamed (85e, 88e) pour que le Zamalek scelle la victoire. Dans le temps additionnel, le Marocain Achraf Bencherki a vu son but refusé pour hors-jeu (90e+1). Cette demi-finale avait été reportée deux fois à cause de nombreux cas de coronavirus au sein de l'effectif du Raja : 16 joueurs au total ont été touchés par le Covid-19 ces dernières semaines.