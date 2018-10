Ligue des champions : Lyon, sans pitié, et le PSG, serein, passent en quarts

L'équipe féminine de Lyon, triple tenante du titre, a validé son succès de l'aller (4-0), en écrasant l'Ajax Amsterdam 9-0, mercredi, pour se qualifier facilement pour les quarts de finale de la Ligue des champions. De son côté, le Paris-SG, vainqueur à Linköping 2-0, a confirmé à domicile 3 à 2 et rejoint aussi le prochain tour après un doublé de sa pépite Marie-Antoinette Katoto.

Les Lyonnaises, en quête d'un quatrième titre continental d'affilée, leur sixième au total, ont offert un festival offensif à leur public avec un doublé de Delphine Cascarino et un triplé de Griedge Mbock Bathy Nka. Wendie Renard, la capitaine, y est aussi allé de son but.

Deux autres cartons ont également été réussis par Wolfsburg (6-0 face à l'Atlético Madrid) et Chelsea (6-0 devant la Fiorentina). Le tirage au sort des quarts de finale et des demi-finales aura lieu le 9 novembre. Les quarts sont prévus fin mars, les demies fin avril, puis la finale se jouera le 18 mai au stade de Ferencvaros à Budapest.

8es de finale retour

Mercredi

Bröndby (DAN) - LSK Kvinner (NOR) : 0-2 (aller : 1-1)

Lyon (FRA) - Ajax Amsterdam (PBS) : 9-0 (4-0)

Bayern Munich (ALL) - Zürich (SUI) : 3-0 (2-0)

Fiorentina (ITA) - Chelsea (ANG) : 0-6 (0-1)

Paris SG (FRA) - Linköpings (SUE) : 3-2 (2-0)

Atlético Madrid (ESP) - Wolfsbourg (ALL) : 0-6 (0-4)