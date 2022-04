10e finale de Ligue des Champions pour les Fenottes lyonnaises ! Grâce à un succès incontestable dans la manière, les coéquipières de Wendie Renard ont disposé du Paris Saint-Germain ce samedi soir au Parc des Princes, en demi-finale retour de la Ligue des Champions féminine de l’UEFA (1-2). La capitaine lyonnaise a inscrit le but de la victoire en fin de rencontre, sa 32e réalisation au total dans la compétition. Le 21 mai prochain, les joueuses de Sonia Bompastor seront opposées au Juventus Stadium de Turin au redoutable FC Barcelone d’Alexia Putellas , équipe tenante du titre.

Hegerberg pour un 58e but en C1

Devant les 43 254 spectateurs du jour au Parc des Princes, nouveau record pour un match de club de football féminin en France, les Lyonnaises n’ont pas tardé à éteindre la brûlante ferveur du public parisien. Dès le quart d’heure de jeu, Ada Hegerberg a ouvert le score d’une superbe reprise de la tête consécutive à un joli centre de Selma Bacha (0-1, 14e). Le 58e but de l’attaquante norvégienne dans la compétition a permis aux Fenottes de rapidement prendre confiance dans la partie, qu’elles auraient pu plier sans une intervention décisive de Barbora Votíková devant Delphine Cascarino (25e) et une reprise de la tête trop enlevée de la longiligne capitaine lyonnaise (35e).

Endler et Renard, patronnes jusqu’au bout

Christiane Endler est alors entrée en action. La gardienne internationale chilienne de l’Olympique Lyonnais, qui a passé quatre saisons dans la capitale (2017-2021), a mis en échec ses anciennes coéquipières Sara Däbritz, sur une reprise du gauche à l’entrée de la surface (54e) et surtout Sakina Karchaoui en face à face (76e). Le but refusé pour hors-jeu de Hegerberg (57e) et l’égalisation de Marie-Antoinette Katoto, malgré deux interventions de Endler (1-1, 62e) sont restés anecdotiques. Comme une habitude, c’est la capitaine de l’Olympique Lyonnais, Wendie Renard qui a donné la victoire aux Fenottes d’une superbe reprise de la tête sur un nouveau service de Bacha, sur coup franc (1-2, 83e). Les joueuses de Sonia Bompastor disputeront le samedi 21 mai prochain à Turin la finale de la Ligue des Champions. Face à de sacrées adversaires : le FC Barcelone de la Ballon d’Or Alexia Putellas, qui s’est qualifié plutôt dans la soirée à Wolfsburg malgré une défaite (0-2, après avoir gagné 5-1 à l’aller au Camp Nou).

