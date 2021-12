Les Fenottes terminent la phase de groupe de la Ligue des champions féminine avec la manière. Larges vainqueures ce mercredi soir du BK Häcken (4-0), les coéquipières de Selma Bacha et de Wendie Renard ont assuré leur première place en tête du groupe B. De son côté, le Bayern Munich de Viviane Asseyi termine à la seconde place et sera également présent en quarts de finale. De nouveau performante sur la piste aux étoiles, l’attaquante norvégienne Ada Hegerberg a inscrit le 56e but de sa carrière en C1 féminine.

Ad

Macario, juste au bon moment

Ligue des champions féminine Un carton pour les Lyonnaises, qualifiées pour les quarts 09/12/2021 À 21:56

Le seul enjeu de ce dernier match de l’année 2021 pour les joueuses de Sonia Bompastor était de conforter leur première place (12 points) en tête du groupe, alors que le Bayern (10 points) affrontait Benfica au même moment. En cas de faux-pas lyonnais, les Bavaroises pouvaient passer devant au classement. Malgré une première demi-heure équilibrée pendant laquelle Johanna Rytting Kaneryd (4e) et Stina Blackstenius ont timidement sollicité la défense lyonnaise, la supériorité technique des Françaises a payé peu avant le repos, après un but de Catarina Macario inscrit en deux temps sur service de l’inévitable Selma Bacha (1-0, 35e).

Cayman a inscrit le but de la soirée

Très empruntées au retour des vestiaires, les Suédoises ont vu leur fragile édifice péricliter sur une nouvelle accélération de Bacha, qui a permis à Ada Hegerberg de doubler la mise sur un caviar du gauche (2-0, 52e). Le 56e but (record absolu) de la Ballon d’Or 2018 sur la scène européenne a définitivement libéré son équipe. Ainsi, sur une relance manquée de la gardienne du BK Häcken, Amandine Henry a joliment pu participer à la fête d’un astucieux piqué du droit (3-0, 76e) avant Janice Cayman, entrée en cours de seconde période, ne marque d’une demi-volée de classe inscrite sur une remise de Melvine Malard (4-0, 79e). Le large succès du Bayern face au Benfica sur le même score n’y a rien changé. Les Lyonnaises terminent à la première place et seront tête de série lors du tirage au sort des quarts de finale, lundi prochain.

Ligue des champions féminine Un premier revers : l'OL chute à Munich 17/11/2021 À 21:59