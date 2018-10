Avec 1,1 point par match en Ligue des champions, la Ligue 1 est à la dérive

Il a fallu un exploit, celui auquel on s'attendait le moins, pour cacher la misère. Heureusement, Lyon a eu la bonne idée de s'imposer à la surprise générale sur la pelouse de Manchester City et s'offrir à la France sa seule réelle éclaircie après la phase aller de la Ligue des champions. La déculottée infligée par le PSG à l'Etoile Rouge de Belgrade (6-1) reste dans l'ordre des choses. Pour le reste, le bilan est franchement peu reluisant. Avec deux victoires, quatre nuls et trois défaites, les représentants français ne font pas honneur au pays des champions du monde sur la plus prestigieuse des scènes européennes.

Parmi les pays qui ont au moins deux représentants dans la compétition, la France échappe de peu au bonnet d'âne. Avec 1,11 point récolté par match, Lyon, Monaco et le PSG font moins bien que les clubs italiens (2,17), allemands et espagnols (1,92), portugais (1,67), anglais (1,42), et même néerlandais (1,33). Seuls les Russes (0,66) font moins bien. Plus inquiétant encore, si Lyon est solidement accroché à sa deuxième place, Monaco et, beaucoup plus surprenant, le PSG sont en ballotage défavorable à mi-parcours. Après avoir creusé l'écart avec le Portugal et la Russie au coefficient UEFA, la France prend le risque de voir son avance fondre cette saison. D’autant qu’en Ligue Europa, le tableau est encore moins reluisant.