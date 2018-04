Séville FC : le flegme Clément Lenglet

Son entraîneur Vincenzo Montella aimerait l'avoir comme fils: à 22 ans, Clément Lenglet impressionne au Séville FC par sa maturité. Et l'impassible défenseur français aborde avec sérénité le premier quart de Ligue des champions de sa carrière, mardi face au Bayern Munich. Un an seulement après son transfert en provenance de Nancy, l'international Espoirs est rapidement devenu le joueur le plus utilisé cette saison dans l'effectif andalou: 44 matches joués, malgré un changement d'entraîneur en cours de saison.

Son profil de défenseur central propre et vigilant, à la relance précise, commence d'ailleurs à intéresser les grosses écuries européennes, selon la presse espagnole qui évoque des montants bien supérieurs aux 5 millions d'euros versés pour lui en janvier 2017.

Mais pas de quoi faire tourner la tête du Picard: "Je suis content de mes matches mais je crois que je peux faire mieux. Je n'ai que 22 ans et j'espère n'avoir pas atteint le maximum de mes capacités", a-t-il déclaré il y a quelques semaines. "Pour le moment, je suis content. Il y a un an et demi, je jouais en deuxième division française", rappelle-t-il avec recul.

Clément Lenglet buteur face au Spartak Moscou en Ligue des championsGetty Images

Douceur de vivre

Son talent, lui, ne fait aucun doute. Les trois entraîneurs successifs de Séville, Jorge Sampaoli (2016-2017), Eduardo Berizzo (2017) et Vincenzo Montella (depuis janvier) ont chacun reconnu les qualités de Lenglet. "C'est un garçon exceptionnel, j'aimerais qu'il soit mon fils", a même lancé samedi l'Italien Montella, sous le charme. "C'est un grand joueur et il a toujours la tête au travail, il veut s'améliorer chaque jour. C'est un footballeur parfait."

Plus jeune, Lenglet avait refusé de partir à la Juventus Turin et son choix d'aller à Séville a été mûrement réfléchi, au point qu'il parlait déjà un peu espagnol à son arrivée, impressionnant les suiveurs du club. Clément Lenglet a été rejoint en Andalousie par son frère cadet Corentin, qui joue dans la troisième équipe de Séville. Et leur famille leur rend régulièrement visite dans la capitale andalouse, connue pour sa douceur de vivre.

"Depuis que je suis ici, je trouve la ville incroyable. Je me sens bien intégré à Séville", racontait le défenseur central à l'automne. Le président de Séville, José Castro, a d'ailleurs annoncé travailler à la prolongation de contrat du Français, lié jusqu'en 2021, alors que sa clause libératoire de 30 millions d'euros semble accessible pour la plupart des grands clubs européens.

L'intérêt du Barça

La presse catalane, elle, évoque régulièrement un intérêt de la part du FC Barcelone pour ce défenseur élancé (1,86 m) qui porte souvent moustache et barbiche à la mousquetaire. Mais l'intéressé prend ces rumeurs avec philosophie. "Le FC Barcelone est une grande équipe, avec des joueurs internationaux de très haut niveau, mais ici aussi et je suis content d'être ici. On verra bien ce qui arrivera à l'avenir, pour l'instant je suis focalisé sur la Liga et la Ligue des champions", a tranché Lenglet.

En huitièmes de C1, le défenseur a impressionné en muselant le robuste avant-centre de Manchester United Romelu Lukaku, contribuant à la première qualification sévillane pour les quarts depuis 1958. "Consacré aux yeux de l'Europe", s'est enthousiasmé le quotidien espagnol El Pais.

La confirmation, c'est pour mardi au stade Sanchez-Pizjuan, face au Bayern de Robert Lewandowski et consorts. "Si on m'avait dit il y a un an et demi que j'allais jouer en Ligue des champions contre Manchester, j'aurais répondu: 'Mais qu'est-ce que tu racontes'. Mais c'est arrivé et c'est incroyable pour moi", a plaisanté Lenglet. En toute tranquillité.