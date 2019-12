Vincenzo Montella n’a pas résisté à la crise de résultats de la Fiorentina. Son licenciement a été annoncé par la Viola ce samedi en fin de matinée, au lendemain d’une large défaite à domicile face à la Roma (1-4). Alors que la 17e journée est en cours, la Fio n’est que 14e de Serie A. Elle n’a plus gagné le moindre match de championnat depuis le 30 octobre dernier : 2 points en 7 matches sur la période. Le choix de l'électrochoc a donc été opéré. "L'objectif est de donner un tournant positif immédiat" avance le club.

"La décision intervient après une analyse longue et minutieuse des performances et des résultats de l'équipe", peut-on également lire dans le communiqué de la Fiorentina, outre les traditionnels remerciements adressés à Montella, en poste depuis avril dernier, et son staff. Quant à l'avenir, la Viola annonce qu'elle "communiquera dans les prochains jours le nom (de son) nouveau manager." Celui-ci aura du pain sur la planche, alors que le début de saison du club toscan avait été plutôt bon.

Notamment emmené par un bon Franck Ribéry - depuis opéré de la cheville droite et absent pour encore neuf semaines -, la Fio avait signé une série de six matches sans défaite entre la 3e et la 8e journée. Une série qui paraît bien loin, le seul résultat positif acquis récemment en championnat par les joueurs de Florence restant le match nul arraché à domicile, le week-end passé, face à l’Inter.