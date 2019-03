Après Juventus - Atlético Madrid (3-0) - Antoine Griezmann : "Je me sens coupable"

Antoine Griezmann a pris une claque. Son visage fermé à la fin de la rencontre en dit long sur l'ampleur de sa déception. Il rêvait de jouer la finale de la Ligue des champions dans son stade avec l'Atlético de Madrid. La Juventus et Cristiano Ronaldo l'ont ramené sur terre. Et de manière brutale. "Nous ne sommes pas entrés dans notre match, a regretté le champion du monde sur Marca. Nous avons choisi le mauvais jour pour nous chier dessus. Tout le monde est coupable. Moi le premier. Je me sens coupable"

Le constat est sans appel. Et sans concession. Notamment sur sa prestation. "Je suis déçu. J'aurais peut-être dû aller chercher un peu plus le ballon. Toucher plus le ballon comme à l'aller", a-t-il reconnu au micro de RMC. Au début de rencontre, Grizou a pourtant tenté d'apporter de l'aide à ses coéquipiers. On l'a vu beaucoup défendre. Se battre pour récupérer des ballons. Ou encore essayer de calmer le jeu pour construire et permettre à son équipe de respirer un peu. Mais au fil des minutes, il a disparu. Dépassé par cette soirée Ronaldesque. Comme toute son équipe, qui était pourtant arrivée au Juventus Stadium forte de sa victoire de l’aller (2-0).

" Ronaldo a pris la mesure de la rencontre "

Dans son discours, on le sent chagriné et désorienté par l'attitude de ses Colchoneros, qui prennent la porte plus tôt que prévu en C1 pour la deuxième saison de rang. "On les a laissés nous acculer dans notre surface. Après, il y avait du monde devant. Et sur des centres, on savait qu'ils pouvaient nous faire mal… Tu payes direct contre ses équipes", enchaîne-t-il. Pour une fois, les Madrilènes ont en effet été surpassés dans l'intensité et l'envie. Et l'ont payé cash. Tout comme leur manque de réaction étonnant.

Touché et un peu abasourdi après cette prestation inhabituelle de son équipe, Griezmann ne pouvait que constater les dégâts. Essayer de se projeter ("On verra pour l'année prochaine"). Et saluer ses adversaires. "Ils nous ont été supérieurs dans tous les secteurs", a-t-il glissé avant de féliciter son bourreau portugais, triple buteur ce mardi soir. "ll a pris la mesure de la rencontre, c'est un grand joueur". Ce mardi soir, Griezmann, si précieux à l'aller, n'a en tout cas pas réussi cette fois-ci à manger la même table que CR7. Un triste constat pour lui. Un de plus ce mardi soir.