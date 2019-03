Juventus Turin - Atlético Madrid - Ligue des champions - Attention, séisme

La Ligue des champions ne nous avait plus habitué à une telle hécatombe. Le PSG hors course après les 8es de finale, cela n'a rien d'invraisemblable tant ses ambitions sportives et ses moyens financiers sont inversement proportionnels à sa progression en Coupe d'Europe. En revanche, le Real, triple tenant du titre, est déjà au tapis. Une première depuis neuf ans si tôt dans la compétition. Ce mardi soir, il se sentira moins seul. L'Atlético ou la Juventus, autres habitués du dernier carré de la C1, vont le rejoindre. Et ce sera, à coup sûr, un second séisme dans ces 8es de finale décidément pas comme les autres.

Cristiano Ronaldo of Juventus during the UEFA Champions League match between Atletico Madrid v Juventus at the Estadio Wanda Metropolitano on February 20, 2019 in Madrid SpainGetty Images

Contrairement au Real, on savait depuis plusieurs semaines déjà que l'un des deux cadors du foot européen sortirait très tôt dans la saison. Les conséquences n'en seront pas moins catastrophiques pour eux. L'Atlético n'a plus été sorti si tôt de son année européenne depuis six ans. Antoine Griezmann jouait alors à la Real Sociedad et les Colchoneros existaient peu en C1. Un quart, une demie et deux finales plus tard, ils sont avec le Bayern, le Real, le Barça et… la Juve, l'équipe la plus régulière en Ligue des champions. Et même lorsque l'an passé, ils sont sortis dès les poules, leur victoire en Ligue Europa leur assure une présence sur le continent jusqu'en mai.

La viabilité du projet Ronaldo en jeu

En quatre ans, la Juventus a atteint deux fois la finale, gagné quatre Scudetto et sa progression passe désormais nécessairement par une victoire en C1 qui l'a fuie depuis 23 ans désormais. C'est le projet de la Juve et c'est ainsi qu'il faut lire l'investissement pharamineux pour s'attacher les services de Cristiano Ronaldo, 34 ans aujourd'hui. Le calcul de la Juve est limpide : pour éviter de toujours buter sur l'obstacle Real Madrid comme lors des deux dernières saisons, autant s'offrir celui qui vous élimine année après année même s'il oblige à briser les barrières fixées jusqu'ici. Pour recruter Ronaldo, les Bianconeri ont fait exploser leur masse salariale (30 millions d'euros par saison pour le seul Portugais), creusé leur dette et pris des risques vis-à-vis du fair-play financier.

Vidéo - La Juventus et la menace du fair-play financier 02:02

Une sortie de route aussi précoce incarnerait l'échec du projet Ronaldo. Même si la Juve remporte la Serie A en fin de saison, l'absence de concurrence dans ses frontières, comme pour le PSG en L1, rend son parcours domestique quasiment anecdotique au regard de ce qu'il se passe en Europe. Et elle n'avait pas besoin de Ronaldo pour être championne. La viabilité du projet Ronaldo tient donc au match de ce mardi.

Une élimination provoquerait sans doute un tsunami et Massimo Allegri aurait bien du mal à y survivre. A la veille de cette confrontation, le quotidien espagnol, el Pais, annonce déjà l'arrivée de Zinedine Zidane pour la saison prochaine. A Madrid, la révolution ne sera évidemment pas la même. Mais, l'été dernier, l'Atlético aussi a fait sa mue pour grandir et briller en Ligue des champions. Un mercato à 126 millions d'euros tout de même mais, surtout, les Madrilènes ont fait de Griezmann le 4e joueur le mieux payé d'Europe (23 millions d'euros par an). On le savait au moment du tirage au sort, seul un des gros survivrait au stade des 8es. Le crash promet d'être spectaculaire.