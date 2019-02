L'Atlético Madrid a mis la Juventus KO dans le dernier round

C'était probablement le huitième de finale le plus équilibré, le plus indécis sur le papier. Et ce premier acte a fini par livrer son verdict mercredi soir, au terme d'une rencontre de très haute intensité qui s'est dénouée dans le dernier quart d'heure. Dans son stade Wanda Metropolitano, l'Atlético de Madrid est venu à bout de la Juventus (2-0). Grâce à deux buts inscrits sur coups de pied arrêtés. Les Colchoneros ont pris une belle option sur la qualification. En attendant le match retour dans trois semaines à Turin.

