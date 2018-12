Le Bayern Munich remporte son groupe malgré son nul chez l'Ajax (3-3)

Le Bayern Munich s’est fait très peur. Intraitables en Ligue de Champions depuis le début de la saison, les hommes de Niko Kovac ont bien failli tout perdre quand Dusan Tadic a permis aux siens de mener 2-1 sur penalty (82e). Finalement, après une incroyable fin de match, les deux formations se quittent sur un match nul (3-3) et terminent invaincues. Les Bavarois valident donc leur première place du groupe E, devant les Néerlandais. Dans l’autre rencontre de la poule, le Benfica a dominé l’AEK Athènes (1-0) et est reversé en Ligue Europa.

A la traîne en Bundesliga, le Bayern Munich retrouvait la Ligue des Champions. Une compétition où les Bavarois se montrent au-dessus du lot depuis le début, avec trois victoires et deux matches nuls. La seule équipe à lui avoir posé problème jusque-là a été l’Ajax. Dans leur antre de la Johan Cruijff Arena, les hommes d’Erik ten Hag ont été les premiers à se mettre en évidence. Mais la première tentative cadrée de Donny van de Beek a trouvé les gants de Manuel Neuer (3e). Après deux frappes de Serge Gnabry (9e, 12e), Robert Lewandowski a fini par délivrer les siens, du droit (13e, 0-1). Certainement sonnés, les Néerlandais, malgré les tentatives d’Hakim Ziyech (17e) et de Donny van de Beek (26e), n’ont pas su réagir. L’Ajax s’est retrouvé tout heureux de rejoindre les vestiaires sur ce score de 0-1, consécutif au manque de réussite de Franck Ribéry (25e) puis de Robert Lewandowski et Joshua Kimmich (27e).

Une fin de match façon feu d'artifice

Le Bayern Munich a continué à pousser pour se mettre à l’abri. Toutefois, Robert Lewandowski du gauche (51e) n’a pas réussi à tromper la vigilance d’André Onana, incroyable quelques minutes plus tard devant l’international polonais, en sortant sa tête à bout portant (66e). Au contraire, c’est l’Ajax Amsterdam qui, à l’heure de jeu, a vu ses efforts être récompensés. Dusan Tadic, idéalement servi par Donny van de Beek au terme d’une belle action et seul au second poteau, a trouvé la faille du gauche (62e, 1-1).

Alors que les deux formations ont terminé à 10 contre 10 suite aux expulsions directes de Maximilian Wöber et Thomas Müller, le match s’est complètement emballé dans les dix dernières minutes. Sur penalty, Dusan Tadic a donné l’avantage aux siens (82e, 2-1) avant que Robert Lewandowski ne se charge également de transformer un penalty (87e, 2-2). Trois minutes plus tard, Kingsley Coman, tout juste entré en jeu, a redonné l’avantage au Bayern, d’une frappe enroulée du droit (90e, 3-2), mais l’Ajax a égalisé grâce à Nicolas Tagliafico, au terme d’un cafouillage (90e+4, 3-3).

Malgré quelques frayeurs, le Bayern conserve donc son trône avec le spectacle aen prime. Et Munich termine la phase de poules invaincu, une première depuis 10 ans.