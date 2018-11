Le Bayern passe ses nerfs sur le Benfica (5-1)

Niko Kovac peut respirer. L'entraîneur du Bayern Munich sur la sellette suite aux mauvais résultats de son équipe a gagné un peu de temps après la victoire de ses hommes (5-1) face au Benfica Lisbonne pour le compte de la 5e journée de Ligue des champions. Les Munichois qui auront dominé leur adversaire de A à Z grâce à des doublés de Robben et Lewandowski et un but de Ribéry sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la compétition. Les Lisboètes joueront quant à eux l'Europa League.

