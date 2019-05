Une course contre la montre. Voilà dans quoi s'est engagé Harry Kane, dans sa volonté de jouer la finale de la Ligue des champions le 1er juin prochain. Blessé à la cheville gauche lors du quart de finale aller de la compétition européenne face à Manchester City le 11 avril dernier, l'attaquant de Tottenham pourrait être de retour pour l'événement, affirme le Daily Mail ce lundi.

Pochettino : "Commencer avec lui est une option à laquelle nous pensons beaucoup"

Ainsi, l'international anglais pourrait faire le voyage direction Madrid avec ses coéquipiers mercredi, un indicateur notable sur les chances de l'attaquant de pouvoir jouer un rôle sur le terrain le 1er prochain au Wanda Metropolitano. Selon le tabloïd anglais, Mauricio Pochettino souhaiterait donner une chance à son attaquant phare, même si le manager argentin ne divulguera pas la composition de son groupe avant la fin de la semaine.

"Commencer avec lui est une option à laquelle nous pensons beaucoup, affirmait ainsi l'entraîneur de Tottenham pour The Guardian dimanche. C'est une décision qui, quoi qu'il en soit, sera jugé après le match. Si on gagne : fantastique décision. Si on perd : décision de m**** et vous allez me tuer", a-t-il poursuivi.

Mauricio PochettinoGetty Images

De son côté, à l'issue de la qualification pour la finale de la Ligue des champions, l'attaquant anglais avait déjà indiqué qu'il espérait être rétabli pour disputer ladite finale : "Nous verrons. Jusque-là tout va bien, donc si cela continue comme cela, je pourrais espérer y être. Il reste encore quelques semaines", avait déclaré l'Anglais sur BT Sport.

"J'ai recommencé à courir cette semaine, c'est pourquoi ça allait pour moi de courir à la fin du match" pour célébrer, avait ajouté l'attaquant de 25 ans qui avait sprinté sur la pelouse pour aller embrasser ses partenaires. "Nous avons battu Manchester City et l'Ajax donc je vais devoir m'entraîner encore plus dur pour m'imposer", avait-il poursuivi. Et nul doute que son retour serait un renfort de poids pour le plan de jeu des Spurs face au Reds samedi soir.