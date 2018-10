Ligue des champions - Monaco : Le Rocher a le dernier rempart fragile

Le chantier demeure vaste. Il se révèle même plus important que prévu pour Thierry Henry qui a repris une équipe de l'AS Monaco en grande difficulté depuis le début de saison. Le nouveau coach a rapidement pu constater l'étendue du travail à accomplir et a débuté sa nouvelle aventure par une défaite en championnat sur la pelouse de Strasbourg au terme d'une rencontre marquée par une série de faits de jeu défavorables (2-1). Au moment de défier le FC Bruges dans une rencontre de Ligue des champions qui s'annonce déjà capitale après deux défaites lors des deux premières journées, il se veut toutefois positif. "La Champions League est un rêve, on veut la jouer et y participer, a assuré Henry devant la presse. On veut s'en servir pour retrouver la confiance".

Sauf que le technicien néophyte doit faire face à de nouveaux soucis car le revers en Alsace a fait des dégâts. La star offensive Radamel Falcao est blessée et ne pourra pas jouer en Belgique. L'ASM est également confrontée à un sérieux problème de gardien. Entre les blessures à répétition et les prestations décevantes, le faible rendement de ses portiers constitue un des principaux soucis du club de la Principauté. Et cela ne semble pas près de s'arranger.

Vidéo - Henry sur la Ligue des champions : "C'est un rêve, tu veux la jouer" 02:22

Titulaire contre Strasbourg pour sa première en Ligue 1 cette saison, le troisième portier Seydou Sy avait plombé les siens d'entrée avec une faute de main qui avait coûté l'ouverture du score. Le Sénégalais de 22 ans sera de toute façon absent face au FC Bruges car il n'entrait pas dans les plans des dirigeants monégasques en début de saison et n'est tout simplement pas qualifié pour la compétition.

Incertitude totale

Après avoir manqué les deux premiers mois de la saison, l'habituel numéro un Danijel Subasic a rechuté et souffre de nouveau de la cuisse droite. L'international croate n'a disputé qu'un match et demi et ne s'était pas montré à son avantage en encaissant trois buts en C1 face à Dortmund (défaite 3-0) puis deux devant Rennes en Ligue 1 (défaite 1-2). "Il y'a eu des blessures différentes chez nos gardiens mais on a confiance en chacun d'entre eux", assure toutefois le milieu Youri Tielemans.

Subasic était certainement revenu trop vite à la compétition en entrant en cours de jeu face au club allemand pour pallier la blessure de son remplaçant Diego Benaglio, également touché à une cuisse. Le Suisse a disputé 11 rencontres cette saison et a oscillé entre prestations convaincantes et sorties plus inquiétantes avec déjà 17 buts encaissés, certains sur lesquels sa responsabilité est engagée comme face à Marseille (2-3 le 2 septembre). Après trois semaines d'absence, il fait de nouveau partie du groupe qui s'est rendu en Belgique et pourrait garder la cage monégasque. "Cela dépendra de la séance d'entraînement à venir, tempère Thierry Henry qui ne veut pas trop vite se réjouir devant cette petite éclaircie dans un ciel très nuageux. Il va falloir attendre de voir ses sensations".

Si l'état physique de Benaglio se révèle trop juste, le nouvel entraîneur de Monaco se retrouvera obligé de faire confiance à un de ses deux jeunes gardiens qui ne présentent que très peu de références. Du haut de ses 20 ans, Loïc Badiashile n'affiche que 2 matches joués chez les professionnels et c'était il y a deux saisons. Yanis Henin, 19 ans, n'a, lui, encore jamais joué avec l'équipe première et est normalement préposé à la Youth League. L'un ou l'autre aura bien du mal à permettre à ses partenaires de retrouver la confiance tant attendue.