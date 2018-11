Ligue des champions - Nasser Al-Khelaïfi : "Tuchel est le meilleur entraîneur au monde"

Une victoire capitale. Pas encore qualifié pour les 8es de finale de la Ligue des champions, le PSG a toutefois fait un énorme pas en avant grâce à sa victoire face à Liverpool (2-1), mercredi soir. Forcément satisfait du résultat, Nasser Al-Khelaïfi, lui, n'a eu d'yeux que pour Thomas Tuchel après la rencontre. Le président du PSG estime même que son entraîneur est tout simplement le meilleur du monde.

"Pour moi, mon entraîneur est le meilleur entraîneur au monde, il l’a prouvé aujourd’hui car ce qu’il a fait est vraiment magnifique", a ainsi expliqué Al-Khelaïfi en zone mixte. Dans des propos relayés par Ouest-France, le boss parisien, "très heureux" du résultat et de la "qualité du jeu", a salué l'état d'esprit des joueurs. "On a montré le vrai visage du Paris Saint-Germain, on a montré le vrai visage des grands joueurs que nous avons aujourd’hui, le vrai visage de l’équipe du Paris Saint-Germain, solide, avec un grand entraîneur. C’est une réponse pour tout le monde", a-t-il confié.

" Un grand match "

"On a fait vraiment un grand match, le staff, le coach, tout le monde honnêtement, les supporters aujourd’hui aussi. On n’a pas le droit de perdre de match ici au Parc", estime également Nasser Al-Khelaïfi. Désormais, l'objectif, pour le PSG, est bien évidemment de s'imposer à Belgrade lors de la dernière journée pour terminer le travail et décrocher sa qualification en 8es de finale. Et ensuite ? "Bien sûr, on ne peut pas dire 'on va la gagner' (la Ligue des champions), mais on joue chaque match, on veut gagner chaque match jusqu’au bout", annonce le président du PSG.

