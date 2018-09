Paris as-tu du caractère ? (Cette fois, on n'attendra pas le printemps pour le savoir)

Cela peut-être un mal pour un bien. Le Paris Saint-Germain doit se servir de cette phase de poules de Ligue des champions pour grandir. Et passer ce cap tant désiré en C1 pour assouvir ses rêves de grandeur sur le Vieux Continent. Cette première phase en Coupe d'Europe, avec notamment cette entrée en matière face à Liverpool à Anfield, peut clairement l'y aider. Notamment en termes d'état d'esprit.

Ces dernières années, le PSG a souvent été pointé du doigt pour son manque de caractère dans les grands rendez-vous. Loin de ses bases, le club parisien a régulièrement déjoué en Europe quand son adversaire a mis plus d'engagement, de vice et d'intensité. Trop souvent, on a vu Paris ne pas parvenir à hausser le ton dans ce type de contexte. Or sur les bords de la Mersey où les Reds sont portés par des supporters comptant parmi les plus fervents d'Europe, le PSG va être servi de ce côté-là ce mardi soir.

Vidéo - Henderson : "L'atmosphère à Anfield sera un avantage pour nous" 01:18

Utiliser ce genre de rendez-vous pour grandir

En termes de rythme, d'ambiance ou encore d'impact, ce premier match va offrir une belle opposition aux Parisiens. Et puis Liverpool, ce n'est pas n'importe qui. On parle du dernier finaliste de la Ligue des champions. La formation de Jurgen Klopp s'est en plus sérieusement renforcée durant l'été en recrutant à coups de millions d'euros (Alisson Becker, Fabinho, Naby Keita ou Xherdan Shaqiri) pour se bâtir un groupe redoutable. La mayonnaise prend d'ailleurs à merveille puisque Salah, Mané and co signent un début de saison parfait en Premier League (5 matches, 5 victoires, 2 buts encaissés). En clair, Paris commence bien par la face Nord cette saison en Europe.

Alors bien sûr, ce premier match ne pourra jamais rivaliser avec la pression d'un huitième de finale face au Real Madrid ou contre le FC Barcelone. Mais pour Paris qui avait semblé subir l'événement au retour face aux Merengue la saison passée quelques mois après avoir été épinglé à Munich lors du dernier match de la phase de poules (3-1), il faut utiliser ce genre de rendez-vous pour forger son caractère. Et chasser les vieux démons pour ne pas les voir ressurgir dans quelques mois.

L'avantage, c'est que cette phase de poules, sûrement la plus relevée depuis l'arrivée de QSI à a tête du club, va offrir plusieurs rendez-vous européens intéressants au PSG. En plus de cette double confrontation face à Liverpool, les hommes de Thomas Tuchel vont en effet croiser Naples, un sérieux client dont le stade est un volcan. Et si l'Etoile rouge de Belgrade a moins d'arguments sportifs, l'ambiance va aussi être bouillante dans son antre. Mais c'est bien à Liverpool et à Naples que Paris va pouvoir s'étalonner et tester ses faiblesses. Pour Paris, le printemps se prépare bien dès maintenant.