Réaction sans bavure pour les Reds, vainqueurs de l'Etoile Rouge de Belgrade

Il n'y avait qu'une équipe sur le terrain. Ce mercredi soir à Anfield, Liverpool a atomisé l'Etoile Rouge Belgrade, sur le score de 4-0, dans le cadre de la 3e journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Contrairement au match précédent contre Naples (1-0), le visage montré par les Reds a été particulièrement séduisant et le redoutable trio offensif, composé de Sadio Mané, Roberto Firmino et Mohamed Salah, a trouvé la faille. Grâce à ce probant succès, et avec le nul entre le PSG et Naples (2-2), Liverpool s'empare de la tête du groupe C, avec six points.

Liverpool avait à cœur de se racheter sur la scène européenne, après sa dernière sortie inquiétante à Naples. Pourtant, il a bien fallu attendre 20 minutes pour voir les Reds se libérer enfin, avec l'ouverture du score de Roberto Firmino. Car le début de rencontre a été bien plus accroché que prévu, l'Etoile Rouge Belgrade ayant décidé de jouer crânement sa chance. La puissante frappe du gauche du Brésilien au point de penalty a donc refroidi les ardeurs adverses (20e).

Salah sur la phase ascendante

A partir de ce moment-là, les hommes de Jürgen Klopp ont pris un ascendant net sur la rencontre. Mohamed Salah a alors pris les choses en main. En difficulté lors de ses deux premières sorties européennes, l'international égyptien a, tout d'abord, converti d'une frappe du droit un beau service de Xherdan Shaqiri (45e). L'ancien pensionnaire de l'AS Rome n'a pas attendu bien longtemps avant de marquer un doublé. En transformant un penalty (51e), Mohamed Salah a inscrit son 50e but en 65 matches toutes compétitions confondues sous les couleurs de Liverpool.

Autre membre du trio offensif des Reds, Sadio Mané y est également allé de son but, en frappant du droit à bout portant (80e) après avoir pourtant manqué un penalty, juste avant (76e). Avec dix tirs cadrés, les hommes de Jürgen Klopp effacent le zéro pointé et historique du match précédent contre Naples. Derrière, l'assise défensive a redonné des gages de sérénité avec Virgil van Dijk pour la première fois capitaine et acteur capital d'un 17e clean sheet en 2018 pour l'équipe de la Mersey.

Grâce à ce succès, Liverpool reprend son bien, à savoir la première place du groupe C. Avec six points, les Reds devancent Naples et le PSG, qui ont fait match nul (2-2) ce mercredi soir. Mais l'écart est loin d'être fait.