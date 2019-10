Après la déroute face au Bayern, Pochettino appelle Tottenham à rester "solidaire"

Jamais aucun club anglais n'avait été humilié ainsi en Ligue des champions. Battu 7-2 à domicile par le Bayern Munich, Tottenham continue d'inquiéter en ce début de saison. "Nous sommes déçus. Chaque touche de balle du Bayern était chirurgicale. Ils ont marqué à chaque frappe", s'est désolé Maurio Pochettino après le coup de sifflet final, alors que son équipe pointe désormais à la dernière place du groupe B, avec 1 point.

"C'est difficile à accepter, mais il faut continuer à avancer. Ce n'est pas la peine de beaucoup s'étendre pour expliquer. On a bien joué 30 minutes, on a bien démarré en pressant haut. Mais on a n'a pas eu de chance en encaissant un but juste avant la mi-temps, a tenté d'expliquer l'Argentin. Cela peut arriver dans le football. Nous sommes très déçus et très vexés mais il faut rester solidaire", a néanmoins insisté le tacticien, dont les jours semblent plus que jamais comptés à la tête de Spurs, quelques mois seulement après avoir emmené le club londonien en finale de la Ligue des champions.

"Je pense que l'on est assez fort mentalement pour ça. Quand on prend ce genre de résultat, c'est important de rebondir et de croire en soi. C'est la seule façon de s'en remettre". Pour cela, une seule solution : l'emporter samedi sur la pelouse de Brighton.