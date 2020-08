Dybala sur le banc, Rabiot titulaire : les dernières infos sur la compo de la Juve face à l'OL

Dybala ammonito per simulazione - Juventus-Torino - Serie A 2019/2020 - Getty Images

LIGUE DES CHAMPIONS - La Juventus Turin va probablement devoir se passer de Paulo Dybala, ce vendredi soir, contre l'OL (21h). Selon la plupart des médias italiens, l'international argentin, insuffisament remis de sa blessure à la cuisse gauche, débutera le huitième de finale retour de C1 sur le banc.

"On va tenter de le récupérer jusqu'à vendredi matin". Interrogé sur Paulo Dybala jeudi en conférence de presse, Maurizio Sarri, l'entraîneur de la Juventus, avait soufflé le chaud et le froid. Pas assez optimiste pour l'imaginer titulaire face à l'OL, ce vendredi soir (21h), en huitième de finale retour de la Ligue des champions. Et pas assez pessimiste pour ne pas l'emmener (au moins) sur le banc. Touché à la cuisse gauche face à la Sampdoria le 26 juillet dernier, celui qui a récemment été élu meilleur joueur de la saison en Serie A sera très probablement remplaçant au coup d'envoi.

Paris en pleine tourmente et les 8es de finale explosifs : écoutez le FC Stream Team spécial C1

Ligue des champions Quiz - Pouvez-vous citer les 37 joueurs qui ont marqué au moins 25 buts en C1 ? 28/04/2020 À 09:39

Dans son édition du jour, La Gazzetta dello Sport confirme cette hypothèse. Même chose du côté de La Repubblica. Si de toutes dernières informations sont attendues dans la journée, il n'y aura probablement pas de miracle pour Dybala. "Il pourrait jouer les 30 dernières minutes, les plus importantes", écrit la Gazzetta, qui rappelle que le "Diez" s'est entraîné individuellement jeudi. Devant, on devrait donc retrouver un trio Cuadrado-Higuain-Cristiano Ronaldo d'après la GdS. Au milieu, Adrien Rabiot, en grande forme ces dernières semaines, devrait être titulaire au poste de relayeur gauche. Rodrigo Bentancur s'occupera du côté droit, alors que Miralem Pjanic est annoncé dans le rôle de sentinelle.

La probable compo de la Juve (Gazzetta) :

Szczęsny ; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro ; Bentancur, Pjanic, Rabiot ; Cuadrado, Higuain, Cristiano Ronaldo

Ligue des champions Lyon a gagné à l'aller ? Pas de problème pour Ronaldo, il est friand de shows dans ces cas-là IL Y A 10 HEURES