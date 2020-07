LIGUE DES CHAMPIONS - Ousmane Dembélé, absent depuis février en raison d'une cuisse récalcitrante, est réapparu mardi lors d'une séance d'entrainement du FC Barcelone. Deux autres Français, Antoine Griezmann et Clément Lenglet, ont également fait leur retour dans les rangs catalans.

Coucou, revoilà Ousmane Dembélé. Six mois après sa blessure à une cuisse, l'attaquant français a participé mardi à une séance d'entrainement du FC Barcelone. Antoine Griezmann et Clément Lenglet, eux aussi de retour de blessure, étaient également présents. avec pour objectif la reprise de la Ligue des champions. "La bonne nouvelle de la journée fut de voir sur la pelouse les Français Lenglet et Griezmann faire un travail spécifique", s'est réjoui le club catalan sur son site. "En plus, Ousmane Dembélé a travaillé en marge (du groupe) tout en appliquant des règles de récupération".

Dembélé a vécu une saison compliquée en raison d'une blessure à la cuisse droite. Il avait rechuté le 3 février dernier à l'entrainement et avait été opéré le 11 février à Turku, en Finlande. La réapparition du jeune international français, qui n'a disputé que 9 matches cette saison pour un seul but inscrit, n'assure toutefois pas son entraineur d'une disponibilité pour le match de la semaine prochaine après une absence aussi longue.

Quique Setien peut nourir de meilleurs espoirs quant à la présence de Griezmann et Lenglet pour la reprise de la Ligue des champions, qui verra le Barça affronter Naples le 8 août en 8e de finale retour (1-1 à l'aller). Griezmann s'était blessé au quadriceps droit lors de la victoire sur Valladolid (1-0) le 11 juillet, à l'occasion de l'avant-dernière journée du championnat. Lenglet, lui, avait souffert d'une blessure à l'aine droite lors de la large victoire sur Alaves (5-0) le 19 juillet, et avait été contraint de quitter la pelouse à la 46e minute.

