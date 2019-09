Une semaine peut suffire pour résumer sept années. Celle que le PSG vient de traverser en dit suffisamment long sur l'impact monumental de Thiago Silva dans ce club depuis 2012. À Lyon (0-1) et à Bordeaux (0-1), le défenseur parisien a été impérial et son équipe n'a concédé qu'un tir cadré sur l'ensemble de ces deux matches. Entre les deux, il y avait la venue de Reims au Parc des Princes. Thomas Tuchel avait décidé de laisser le Brésilien au repos et Paris a concédé deux buts et une défaite aux Rémois (0-2). Ce n'est pas qu'une coïncidence.

Juste une tendance qui n'a fait que se confirmer au fil des ans. Le constat était plus criant que jamais au printemps dernier. Quand Thiago Silva a dû mettre prématurément un terme à sa saison sur blessure lors du match à Lille. Il avait abandonné ses partenaires après un gros quart d'heure de jeu, alors que le score était de 1-1. Sans lui, la défense parisienne avait ensuite perdu le nord (5-1). Avant de concéder ensuite 12 buts lors des 8 matches suivants, soit une moyenne de 1,5 but par match bien au-dessus de ses standards. Son absence avait laissé un grand vide.

Paris a toujours autant besoin de lui. Cela peut paraître paradoxal tant le Brésilien a incarné, à tort ou à raison, les limites du PSG en Ligue des champions. Il est systématiquement pointé du doigt pour son incapacité à assurer son leadership au sein du club parisien dans les grands rendez-vous européens. Thiago Silva a sa part de responsabilités dans ces échecs. Il est loin d'être le seul. La question s'est parfois posée de savoir si Paris ne serait pas allé plus haut sans lui. La réalité, c'est que le PSG ne serait certainement pas arrivé aussi haut sans son capitaine.

Un temps de jeu à surveiller

Même à 35 ans, Thiago Silva demeure incontournable. Il est toujours ce chef de défense dont le PSG ne peut pas se passer. Thomas Tuchel en est bien conscient. L'entraîneur parisien prend un soin particulier à gérer le temps de jeu de son défenseur central. "Il joue comme un joueur de 25 ans, même s'il n'a pas 25 ans, rappelait le technicien allemand le mois dernier. On doit respecter des phases de récupération. Il est incroyable, donne tout durant chaque entraînement. Mais ce n'est pas le moment pour moi de prendre des risques."

Vidéo - Tuchel : "Je voulais déjà ménager Thiago Silva contre Rennes" 01:15

Thiago Silva semblait pourtant devoir jouer un rôle moins important cette saison. La volonté du PSG de donner plus d'importance à Marquinhos pour en faire le successeur du capitaine parisien, la signature d'Idrissa Gueye censée permettre au même Marquinhos de retrouver définitivement son poste en défense centrale, celle d'Abdou Diallo pour densifier encore la profondeur d'effectif en charnière… Les signaux d'une transition vers l'ère post-Thiago Silva étaient nombreux cet été. Mais ils sont beaucoup moins nets à l'automne.

Marquinhos reste le premier choix de Tuchel pour le poste de sentinelle. La complémentarité et l'efficacité du trio composé par le Brésilien avec Marco Verratti et Idrissa Gueye face au Real Madrid (3-0) ont de quoi inciter l'Allemand à conserver Marquinhos au milieu. Mais faire monter le Brésilien d'un cran a des conséquences sur la défense. Presnel Kimpembe, en quête de confiance après une saison délicate, et Abdou Diallo, qui découvre seulement l'environnement du PSG, n'offrent pas des garanties suffisantes. Ils ont besoin de Thiago Silva. Ce qui rend la gestion de son temps de jeu encore plus délicate.

Une situation contractuelle à éclaircir

Ce n'est pas forcément le problème majeur du PSG. Déjà parce que le défenseur brésilien ne ressemble pas à un joueur de 35 ans. Son professionnalisme et son hygiène de vie impeccable, en plus de son talent, lui permettent d'être encore dominant malgré son âge avancé. "Parfois, ce n’est pas facile d’être joueur, de bien jouer chaque match, avait-il concédé au micro de Canal+ après la victoire du PSG à Lyon (0-1). On est fatigués parfois aussi. Mais je suis en grande forme, comme si j’avais 28 ans. J’en suis content."

Thiago Silva ne semble pas être encore arrivé au crépuscule de sa carrière. Justement, c'est tout le dilemme qui attend le PSG avec un joueur qui sera en fin de contrat en juin prochain. La question de prolonger son bail se pose. Dans sa forme actuelle, le Brésilien est l'un des meilleurs défenseurs au monde et son départ laisserait un énorme vide dans la capitale. Il serait difficile au PSG de trouver un joueur aussi compétitif à son poste. Mais d'un autre côté, le prolonger serait comme reculer pour mieux sauter. Car le PSG devra tourner la page tôt ou tard.

Les dirigeants parisiens ont déjà cette perspective dans un coin de la tête. Ils ne se sont pas positionnés sur les dossiers De Ligt et Koulibaly par hasard cet été. Paris et Thiago Silva ont tout intérêt à s'épargner la saison de trop. Vu l'entame de campagne du Brésilien, elle ne semble pas être pour cette année. Le club de la capitale et son capitaine ont certainement de belles heures à vivre avant d'envisager une séparation. Au moins jusqu'en juin prochain et pourquoi pas au-delà. Ce n'est pas la semaine écoulée qui laissera penser le contraire.