Une soirée idéale pour conclure. Assuré avant cette 6e journée de la qualification et de la première place de son groupe A, le PSG a fait le travail face à Galatasaray (5-0) mercredi, au Parc des Princes. Mauro Icardi, Pablo Sarabia, Neymar, Kylian Mbappé et Edinson Cavani ont marqué face à des Stambouliotes non concernés. Le club francilien connaîtra lundi son adversaire en huitièmes de finale de cette Ligue des champions.

La soirée était déjà belle. Puis elle est devenue parfaite à cinq minutes du terme. Lancé dans la surface, Kylian Mbappé a été poussé dans le dos par Ryan Donk, obtenant un penalty un quart d'heure après l'entrée en jeu d'Edinson Cavani. Tous les regards se sont alors tournés vers El Matador, dont celui de Neymar, qui lui a fait l'offrande que tout un stade attendait. L'ancien de Naples a ouvert son pied droit pour prendre Fernando Muslera à contre-pied et inscrire son premier but depuis le 18 août (5-0, 84e).

Neymar dans tous les bons coups, Kouassi prometteur

De quoi clôturer un festival entamé à la demi-heure de jeu, après un début de match relativement tranquille. Dans tous les bons coups, Neymar a montré qu'il était de nouveau au top physiquement. Et ça change tout. Le Brésilien a lancé Mbappé sur l'ouverture du score à bout portant de Mauro Icardi (1-0, 32e), avant d'offrir une passe décisive à Pablo Sarabia à l'issue d'une percée, trois minutes plus tard (2-0, 35e). L'ancien du Barça a ensuite été récompensé d'un but au retour des vestiaires, sur une frappe croisée du gauche (3-0, 47e), puis s'est de nouveau mué en passeur pour un Mbappé tranquille à la finition (4-0, 63e).

Neymar et Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain-Galatasaray)Getty Images

Un match de grand pour permettre au PSG de conclure en beauté un parcours de costaud. Sans compter que face à ce Galatasaray extrêmement faible malgré ses chances de qualification en Ligue Europa, Thomas Tuchel s'est même permis de titulariser le jeune Tanguy Kouassi (17 ans) dans l'entrejeu. Et ce dernier a convaincu. Cinq victoires, un nul, 17 buts inscrits pour deux encaissés : Paris fera partie des épouvantails lors du tirage au sort qui sera effectué lundi. Mais l'heure de vérité arrivera évidemment au printemps.