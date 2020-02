Sensation au Groupama Stadium ! Ce mercredi, en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, Lyon a créé la surprise en dominant la Juventus Turin (1-0), grâce à un but de Lucas Tousart (31e). Face à une bien triste équipe italienne, les Gones ont idéalement négocié ce gros rendez-vous européen et réalisent un véritable exploit avant le match retour. Méconnaissable, l'équipe d'Adrien Rabiot, encore une fois titulaire, est désormais déjà dos au mur, alors qu'elle faisait partie des favorites de la compétition.

Tousart héros lyonnais

Contre un cador européen, les Lyonnais, loin d'être favoris dans cette rencontre, ont encore une fois trouvé les ressources pour se transcender à domicile. Bousculée dès les premières minutes, la formation de Rudi Garcia, alignée dans un peu commun 3-4-3, a souffert en laissant le ballon aux Italiens. Mais, pas pour autant menacé, Lyon est petit à petit monté en puissance. Après une tête de Karl Toko-Ekambi qui a terminé sur la barre transversale suite à un corner (21e), les locaux ont pleinement profité de la sortie momentanée de Matthijs de Ligt sur blessure.

Lancé par Cornet, le numéro 8 de Lyon a alors pris de vitesse Rodrigo Bentancur pour pénétrer dans la surface. Sur son centre en retrait, si Toko-Ekambi était un peu trop court, Lucas Tousart lui ne l'était pas et d'une reprise sans contrôle et pouvait ouvrir le score en trouvant la lucarne de Wojciech Szczesny.

Le but de Lucas Tousart lors de Lyon-JuventusGetty Images

En supériorité numérique, Tousart a bonifié un super travail de Houssem Aouar côté gauche pour lancer cette rencontre, peu après la demi-heure de jeu. Menée, la Juventus n'a pas su réagir. Si Cristiano Ronaldo a été le plus dangereux, les Italiens n'ont cadré qu'une frappe sur leurs 15 tentatives. Pire, l'équipe de Maurizio Sarri n'a pas montré grand-chose et Lyon a pu conserver sa courte avance.

Dos au mur, la Juve connait la chanson

Au retour des vestiaires, les différents changements du technicien italien n'ont pas bouleversé la donne. Si les Turinois ont poussé et monopolisé le ballon, la défense des Gones a tenu bon pour permettre à leur équipe de tenir leur but d'avance. Après une première période plutôt équilibrée, Lyon a surtout dû se montrer solide derrière et n'a pu frapper qu'une fois après la pause. Forts ce très bon résultat, les coéquipiers de Bruno Guimarães, encore une fois intéressant dans l'entrejeu, font une très belle opération.

En face, alors que la Vieille Dame a fait l'assaut du but lyonnais, la formation italienne a péché dans le dernier geste et Anthony Lopes a finalement passé une soirée plus tranquille que prévue. Si la Juve aurait pu obtenir un penalty dans les dernières minutes, pour un accrochage sur Dybala, la prestation globale a été très insuffisante. Comme l'an dernier à même période, défaite 2-0 contre l'Atlético Madrid, les Piémontais sont en danger. Réaction attendue le 17 mars prochain à l'Allianz Stadium. Dans le cas contraire, l'OL confirmera un exploit majuscule.