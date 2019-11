Ce n'était pas un grand PSG. Mais ce PSG est qualifié. Sa victoire contre Bruges (1-0), bien que laborieuse, n'a pas seulement validé une phase de poules aboutie jusqu'ici. Elle porte aussi la marque du mercato réussi du club de la capitale. Les deux joueurs arrivés lors de la dernière journée du marché des transferts ont brillé à chaque extrémité du terrain. Il y a d'abord eu le but de Mauro Icardi. Mais il y a eu ensuite les parades de Keylor Navas. Si Paris a déjà son billet, il le doit beaucoup à son gardien.

Navas a été déterminant pour sauver un Paris pas brillant. L'ancien Madrilène a signé une performance de haute volée, surtout en seconde période, pour préserver l'avantage acquis par le PSG. Pris à contrepied sur une frappe déviée, il a retrouvé ses appuis comme un éclair pour signer une première double parade de grande classe. Mais ce n'était que le début du festival. Le bouquet final est arrivé juste à l'entame du dernier quart d'heure, quand le gardien parisien a arrêté le penalty de Mbaye Diagne et scellé ainsi cette victoire parisienne synonyme de qualification.

Keylor Navas a signé des arrêts décisifs face à BrugesGetty Images

Sa prestation a été saluée à sa juste valeur dans les travées d'un Parc des Princes soulagé par ce succès acquis dans la douleur. "Navas a été fondamental, a souligné Leonardo, le directeur sportif du PSG, au micro de RMC. Quand il arrête ce penalty, c'est comme quand on marque un but qui nous qualifie." Thomas Tuchel n'a pas manqué lui non plus de rendre un hommage appuyé à son portier. "Il est super tranquille, calme, s'est réjoui l'entraîneur parisien. Il est toujours confiant, attentif. Aujourd'hui, il était exceptionnel."

Quatre matches, zéro but encaissé

Navas a montré son meilleur visage face à Bruges. Il n'avait pas spécialement eu besoin de le faire jusqu'ici en Ligue des champions. La défense parisienne avait affiché une telle solidité que le Costaricien s'était le plus souvent retrouvé au chômage technique. Ce n'était pas le cas dans cette rencontre pourtant annoncée comme la plus tranquille de cette phase de poules pour le club de la capitale. Elle ne l'était pas, loin de là. Mais Navas a su préserver son but inviolé pour la quatrième fois en quatre matches dans cette phase de poules. Il est le seul dans ce cas.

Il y a les chiffres et cette performance face à Bruges. Mais avec Navas, il y a aussi ce que l'on ne voit pas. Le Costaricien a apporté des qualités qui faisaient cruellement défaut au club de la capitale, dont la fébrilité a été régulièrement sanctionnée dans les moments les plus tendus sur la scène européenne. Si cela n'a pas été le cas contre les Belges, c'est en grande partie grâce au gardien parisien. "Il donne de l'énergie à l'équipe, il apporte de l'expérience et de la sérénité, et c'est une équipe qui avait besoin de sérénité", a résumé Leonardo.

Cette confiance caractérise bien le personnage. La performance de Navas est d'autant plus remarquable qu'elle intervient cinq jours après la défaite à Dijon (2-1), où sa responsabilité était assez claire sur les deux buts dijonnais. Cela lui a valu quelques critiques. Mais le Costaricien n'est pas du genre à douter. Il l'a prouvé avec cette réponse impeccable face à Bruges. Pour la plus grande satisfaction d'un PSG désormais tourné vers ce printemps européen où il aura encore besoin de voir Navas afficher son meilleur visage.