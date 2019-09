Perdus de vue, Galatasaray les a recyclés : Que deviennent ces anciennes stars de L1 ?

Quand le tirage de la Ligue des champions a envoyé Galatasaray dans le groupe du PSG, les fans des clubs stambouliotes rivaux se sont répandus en railleries sur les réseaux : comment l'UEFA peut-elle opposer deux clubs français alors que le règlement l'interdit ? En se penchant sur l’effectif du champion de Turquie, on retrouve effectivement la trace de quelques vieilles connaissances.

Un champion du monde (Steven Nzonzi), un ancien immense espoir de Ligue 1 (Sofiane Feghouli), un champion de France (Younes Belhanda) et l’une des plus grandes stars passées par notre bon vieux championnat (Radamel Falcao). Galatasaray s’est, semble-t-il, fait une spécialité de recycler des anciens de Ligue 1. Avec succès ? Yusuf Kenan Celik, journaliste à la télévision turque, nous détaille les performances de chacun des anciens de Ligue 1.

Steven Nzonzi : "Le meilleur joueur de l’équipe"

On l’a quitté… A l’AS Roma en grande difficulté. Steven Nzonzi fait partie de ces champions du monde qui ont eu bien du mal à digérer le sacre. L’arrivée de Jordan Veretout dans le club de la capitale italienne l’a poussé dehors un an seulement après son arrivée. Désiré par Lyon ou Monaco, Nzonzi, qui a longtemps espéré un retour en Espagne, a choisi Galatasaray cet été.

Et à Galatasaray ? "C’est la vraie sentinelle et la meilleure recrue de l’été. Depuis le début de saison, Nzonzi est le plus performant dans le onze. Il s’est vite installé comme le patron de l’équipe. On voit que son talent lui permet d’être largement au-dessus en ligue turque. Il ne panique jamais et joue avec un grand sang-froid. Il apporte davantage que Fernando, son prédécesseur, notamment dans le jeu long."

Steven Nzonzi (Galatasaray) y Lois Openda (Club Brugge)Getty Images

Jean-Michael Seri : "Loin du Seri de Nice"

On l’a quitté… Lors de son départ à Fulham. A deux doigts de rejoindre le Barça en 2017, Seri vit une ultime saison moyenne à Nice avant de partir en Angleterre. A Fulham, l’Ivoirien ne retrouve jamais le niveau de ses deux premières saisons azuréennes et vit un exercice pénible. Les Cottagers relégués, Seri cherche l’été dernier un nouveau point de chute. Ce sera Galatasaray pour un prêt d’un an.

Et à Galatasaray ? "Physiquement, il bénéficie de son expérience en Premier League pour être au-dessus des autres. En revanche, il ne montre rien dans la construction alors qu’il doit fournir Belhanda et Feghouli en munitions. Pour l’instant, on sent que c’est un bon joueur mais c’est un échec. Il est loin du Seri de Nice."

Mario Lemina : "Depuis son arrivée, il n’apporte pas grand-chose"

On l’a quitté… Après une saison moyenne à Southampton. Eloigné des terrains durant de nombreux mois sur blessure la saison dernière, l’ancien Marseillais n’entrait plus vraiment dans les plans du club anglais. Saint-Etienne et, surtout, Monaco l’ont longuement dragué cet été. Mais c’est Galatasaray qui a su le séduire.

Et à Galatasaray ? "Il est dur sur l’homme mais dans la construction, c’est compliqué jusqu’ici. Depuis son arrivée, il n’apporte pas grand-chose."

Younes Belhanda : "Indispensable mais…"

On l’a quitté… Après une saison globalement réussie à Nice. En échec au Dynamo Kiev, le champion de France montpelliérain enchaîne les prêts à Schalke 04 puis Nice. En 2017, il prend la succession de Wesley Sneijder sur les rives du Bosphore.

Et à Galatasaray ? "Il est indispensable. Belhanda est l’un des rares à faire des différences et à porter le ballon vers l’avant. A 29 ans, il est un des deux maîtres à jouer de Galatasaray avec Feghouli. Mais il devrait être diminué face à Paris. Victime d’une fracture de la mâchoire, il aurait dû observer trois semaines de repos. Mais Galatasaray ne pouvait pas se passer de lui ce week-end pour le derby face à Fenerbahce. Belhanda n’était pas en état de jouer et il sera forcément amoindri contre le PSG."

Younes Belhanda (Galatasaray)Getty Images

Sofiane Feghouli : "Le meilleur joueur de Galatasaray la saison passée"

On l’a quitté… Un peu perdu à West Ham. Parfois excellent à Valence, souvent très utile, il n’a jamais vraiment pris la mesure de la Premier League lors de son unique année en Angleterre. Chez les Hammers, l’aventure de Feghouli a tourné au vinaigre avec quelques séjours prolongés sur le banc. En 2017, l’ancien Grenoblois choisit la Turquie pour redonner du souffle à sa carrière.

Et à Galatasaray ? "Feghouli est fondamental lors des deux titres de champion en 2018 et 2019. La saison passée, il fut le meilleur joueur de Galatasaray. Mais cette saison n’a pas démarré avec la même réussite. Peut-être paie-t-il aujourd’hui le parcours de l’Algérie à la CAN ? Feghouli semble fatigué et isolé dans un collectif qui a du mal à le trouver."

Radamel Falcao : "Pour le moment, le ballon n’arrive pas jusqu’à lui"

On l’a quitté… En bout de course à Monaco. Si précieux pour le Rocher pendant des années (encore 15 buts la saison passée), le Colombien rêvait d’un dernier gros contrat. Galatasaray, qui a toujours su se montrer très accueillant pour les stars en fin de carrière, lui a offert ce qu’il voulait. Accueilli comme une rock star à Istanbul cet été, Falcao est la nouvelle tête de proue du projet stambouliote.

Et à Galatasaray ? "Il a du mal à s’adapter. Pour le moment, le ballon n’arrive pas jusqu’à lui. Galatasaray avait sans doute besoin d’un attaquant un peu plus remuant, qui aime dribbler et qui sait se procurer des occasions seul. Son profil ne colle pas au collectif jusqu’ici et il éprouve un vrai problème de connexion avec le reste de l’équipe."

Falcao - Galatasaray IstanbulGetty Images

Et aussi…

Jimmy Durmaz : L’ancien milieu de Toulouse a quitté la Ligue 1 cet été pour Galatasaray. "C’est un joker du fond de banc et je ne comprends pas pourquoi ils l’ont recruté", nous éclaire Yusuf Kenan Calik.

Mariano : A Bordeaux, Mariano se distinguait par son apport offensif. Rien ne change de l’autre côté de l’Europe : "Il est très critiqué mais, pour moi, il fait le job. Son entente avec Feghouli est un vrai point fort", continue Yusuf Kenan Calik.